Im Eis eingebrochen: Feuerwehr Frankenberg trainierte im Freibad

Frankenberg. Nächtlicher Einsatz für die Frankenberger Feuerwehr: Im Freibad trainierten die Aktiven die Rettung von eingebrochenen Menschen aus eisigen Gewässern.

Bitterkalte Temperaturen, dick gefrorenes Eis: Die Aktiven der Frankenberger Feuerwehr nutzten am Dienstagabend die „Gunst der Stunde“ und rückten statt zu einem theoretischen Abend im warmen Katastrophenschutzzentrum zu einer praktischen Übung in das frostige Frankenberger Freibad aus. Wehrführer David Tschirner hatte das Thema „Eisrettung“ auf den Dienstplan gesetzt - die Einsatzkräfte trainierten die Rettung eingebrochener Menschen aus eisigen Gewässern.

Diesmal kam noch ein besonderer Schwierigkeitsgrad hinzu: Die Übung fand bei Dunkelheit statt. Für die erfahrenen Frankenberger Feuerwehrleute war dieser Umstand allerdings kein Problem: Sie rückten gegen 20 Uhr nicht nur mit 27 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen aus, sondern auch mit der Drehleiter. Damit wurde die Eisfläche nahezu taghell ausgeleuchtet.

+ Fertig für den Rettungseinsatz: Hier unterstützt Dennis Schäfer (rechts) seinen Feuerwehrkameraden Tobias Mösche id beim Anlegen des Schutzanzugs.

Die Wasseroberfläche war gut sieben Zentimeter dick zugefroren. Gleich zwei „Patienten“ mussten aus dem eiskalten Wasser gerettet werden. Dafür hatten sich die Feuerwehrleute Manuel Emde, Schwimmmeister im Frankenberger Freibad, und Simon Schinke zur Verfügung gestellt. Nachdem mit der Spitzhacke extra ein Loch ins Eis geschlagen worden war, mimten sie dort die eingebrochenen und zu rettenden Personen - allerdings mit einem warmen Schutzanzug ausgerüstet.

Rettungsaktionen der Einsatzkräfte

Die Einsatzleitung hatte Wehrführer David Tschirner, der stellvertretende Stadtbrandinspektor Stefan Stroß war aufmerksamer Beobachter der Menschenrettung. „Wir versuchen, diese Eisrettung jährlich zu trainieren“, erklärte Tschirner. Dazu müsse aber, so wie am Dienstagabend, auch die Wetterlage mitspielen. Fünf Feuerwehrleute in speziellen Anzügen durften diesmal die Aufgabe des „Retters“ einüben. „Bei der Rettung von Eingebrochenen kommt es auf jede Sekunde an“, erklärte der Wehrführer: „Durch die eisigen Wassertemperaturen kommt es sehr schnell zur Unterkühlung.“

Bei den Frankenberger Einsatzkräften klappten die Rettungsaktionen perfekt. Jeweils in deutlich weniger als einer Minute konnten die „Patienten“ gerettet und an Land gebracht werden. Dabei wurden verschiedene Techniken eingeübt: Zum einen die Rettung durch einfaches Hinrobben zum Verunglückten mit einer Sicherungsleine, zum anderen die Rettung mit einer Steckleiter und auch mit so genannten Spineboards. „Bei der Übung lag der Fokus diesmal auf Schnelligkeit“, erklärte Tschirner. Erst im vergangenen Winter hatten die Frankenberger Feuerwehrleute eine Eisrettung unter dem Aspekt „Eigensicherung“ trainiert.

Bei einer anschließenden Lagebesprechung im Katastrophenschutzzentrum waren Tschirner und Stroß mit den Leistungen der Einsatzkräfte hoch zufrieden: „Die zügige Rettung hat sehr gut funktioniert.“ Gleichzeitig warnten sie die Bevölkerung aber davor, nicht freigegebene Eisflächen zu betreten. Wehrführer Tschirner: „Zum Glück mussten wir bisher noch zu keinem Ernstfall ausrücken.“