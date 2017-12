In diesem Garten in Frankenberg leuchten 18.000 Weihnachtslichter

Haus in der Marburger Straße ist ungewöhnlich dekoriert

+ © mjx Weihnachtshaus: Rund 18.000 kleine LED-Lichter zieren dieses Haus in der Marburger Straße 26 in Frankenberg. © mjx

Frankenberg. Wer es gerne erleuchtet mag, wird sich darüber wie ein Schneekönig freuen: Neben dem Haus in der Gemündener Straße 25, dem bekanntesten „Weihnachtshaus“ im Frankenberger Land, können die Menschen in diesen Tagen auch in der Marburger Straße 26 in Frankenberg ein weihnachtlich beleuchtetes Haus bewundern.