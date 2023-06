Information und Spaß bei der HNA-Sommertour in Frankenberg

Kontakt mit den Lesern

+ © Battefeld, Susanna Atemübung auf der HNA-Sommertour-Bühne am Frankenberger Landratsamt: (von links) Yogalehrerin Caroline Jahnke stimmte mit Übungen auf den HNA-Yogasommer ein. Redakteurin Martina Biedenbach und Chefredakteur Axel Grysczyk probierten sie gleich aus. © Battefeld, Susanna

Information und Spaß standen auf dem Programm der HNA-Sommertour, zu der rund 100 Besucher zum Frankenberger Landratsgarten kamen.

Frankenberg – Premiere gelungen: Zur HNA-Sommertour im Frankenberger Landratsgarten kamen am Dienstagabend knapp 100 Gäste. Die Besucher nutzten die Gelegenheit, mit den HNA-Redakteuren ins Gespräch zu kommen, Anregungen und Kritik loszuwerden.

Yogalehrerin Caroline Jahnke stimmte auf den kommende Woche beginnenden HNA-Yogasommer in Frankenberg ein. Weiterer Gast auf der Aktionsbühne war Frankenbergs Bauamtsleiter Karsten Dittmar, der über die Stadtentwicklung informierte. Für das Catering sorgte die Stadtbäckerei Himmelmann. Am Glücksrad im HNA-Aktionszelt gab es Preise zu gewinnen. Besonders beliebt waren die HNA-Sommerhüte.

„Sagen Sie uns, wo der Schuh drückt, davon lebt natürlich auch unsere Zeitung“, sagte HNA-Chefredakteur Axel Grysczyk bei der Begrüßung. Nach der Corona-Pandemie sei es ein Herzenswunsch, mit den Lesern wieder ins Gespräch zu kommen, betonte er. „Wir wollen auch zeigen, was wir so alles machen“, sagte Grysczyk und verwies auch auf den HNA-Yogasommer: „Das ist die Gelegenheit, fit durch den Sommer zu kommen.“

HNA-Sommertour in Frankenberg: Bald beginnt der Yogasommer

„Wir möchten Ihnen auch in diesem Jahr wieder zu mehr Gelassenheit und Entspanntheit verhelfen“, sagte Redakteurin Martina Biedenbach und warb für den Yoga-Sommer mit den Yogalehrerinnen Caroline Jahnke, Cordula Schuchard und Simone Becker, der am 22. Juni im Teichgelände beginnt und immer donnerstags ab 18.30 Uhr stattfindet. „Yoga ist der perfekte Ausgleich für das viele Sitzen“, sagte Jahnke. „Das Schöne ist, dass wir im Grünen sind und direkten Kontakt mit der Erde haben.“

Die Besucher am Dienstagabend bei der Sommertour konnten direkt mal ein paar Übungen ausprobieren: HNA-Chefredakteur Axel Grysczyk, Redakteurin Martina Biedenbach und Yogalehrerin Caroline Jahnke fungierten als Animateure.

+ HNA-Redaktionsleiter Jörg Paulus im Gespräch mit Alicia Scheele (rechts) und Anna Battefeld. © Battefeld, Susanna

HNA-Sommertour in Frankenberg: Infos zur Stadtentwicklung

Redaktionsleiter Jörg Paulus unterhielt sich mit Karsten Dittmar über die Baustellen und Bauprojekte in Frankenberg, wie am Landratsamt, in der Jahnstraße und Am Hain. „Hätte man das nicht nacheinander machen können?“, fragte er den Bauamtsleiter zu den Straßensperrungen in der Innenstadt. Dittmar warb um Verständnis: Um die vom Bund bereitgestellten Förderungen zu bekommen, müssten diese Projekte fristgerecht fertig und abgerechnet sein, erklärte er. Der Umbau der Jahnstraße und die Renaturierung der Nemphe im Bereich Landratsamt sollen bis zum Jahresende fertig sein.

+ Mit Hut: Regine Drescher freute sich über ihren Gewinn am Glücksrad, hier mit Ehemann Christian Röder. © Battefeld, Susanna

HNA-Sommertour in Frankenberg: Leserthemen

Die Frankenbergerin Regine Drescher wies Bauamtsleiter Dittmar darauf hin, dass nach dem Umbau des Philipp-Soldan-Forums keine Fahrradständer mehr zu finden sind. „Ich fahre viel mit dem Rad. Am Forum weiß ich nicht, wo ich es abstellen kann.“ Dittmar verwies auf die noch anstehende Neugestaltung des Außengeländes, bei der auch Fahrradstellplätze geplant sind. Es sollen aber vorübergehend einfache Ständer aufgestellt werden, stellte er in Aussicht.

Redakteur Klaus Jungheim führte am HNA-Mobil Gespräche mit Lesern. Die Themen reichten von lokaler Berichterstattung, der Herstellung der Zeitung bis hin zu aktuellen weltpolitischen Themen. (Susanna Battefeld)