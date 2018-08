Initiativen sorgten für mehr Blühflächen in Waldeck-Frankenberg

Waldeck-Frankenberg. Die Aktionen für mehr Blühflächen im Landkreis, die dieses Jahr von den Kreisbauernverbänden, von NABU, Landkreis, Landwirten, Imkern, Kommunen und der HNA initiiert und umgesetzt wurden, haben trotz der Trockenheit einige Erfolge erzielt.

Ziel ist, Insekten mehr Nahrung zu bieten und damit deren Bestäubungsarbeit für Kultur- und Wildpflanzen zu steigern. Von solchen Blühstreifen und -flächen profitieren nicht nur Bienen, Schmetterlinge und Spinnen, sondern auch Vögel, Feldhasen und Rehe, erläuterte Frank Seumer, Vorsitzender des NABU Frankenberg.

Seumer und seine Kollegen hatten sich Blühflächen in und um Frankenberg angesehen. Sein Fazit: „Das sah an manchen Stellen schon richtig gut aus. Und es ist grundsätzlich positiv zu bewerten, dass die Landwirte mit- und umdenken“, sagt Seumer.

Laut Matthias Eckel, Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes Frankenberg, hätten sich kreisweit 110 Landwirte beteiligt und über 160 Blühstreifen angelegt. „Viele von uns waren überrascht, was sich da so alles tummelt“, sagt Eckel. Und es hätten sich viele gute Gespräche am Feldrand ergeben. Die Landwirte seien 2019 wieder dabei.

Frank Seumer lobt die Stadt Frankenberg, die auf Anregung des Landschaftsbeirats Blühflächen angelegt, auf Friedhöfen und Spielplätzen später gemäht und das auf Schildern erklärt hatte. Laut Stadtsprecher Florian Held entstanden so 10 540 Quadratmeter Blühstreifen – fast anderthalb Fußballfelder. „Das Feedback aus der Bevölkerung war sehr gut“, sagt Held.

Das sagen die Imker

Gut angenommen wurde auch die Verteilung von Saatgut an Privatleute durch Stadt, Kreisimkerverein Frankenberg, Landkreis, Maschinenring und HNA. „Das hilft der Natur. Und was der Natur hilft, hilft auch uns Menschen“, sagt Martin Funk, Kreisvorsitzender der Imker.

Funk sieht das alles als „sehr gute Aktion für die Natur“, die auf jeden Fall wiederholt werden sollte. Die Initiativen für mehr Blühstreifen im Landkreis hätten zwar für die Honigbienen nicht ganz den erhofften Erfolg gebracht, da die Blumen durch die Trockenheit zu schnell verblüht seien und deshalb gerade in der ab August einsetzenden, blüharmen Zeit den Honigbienen nicht als Nahrungsquelle zur Verfügung standen. Die Flächen würden aber auf jeden Fall den Insekten helfen, die dort jetzt Schutz und Nahrung fänden, erklärte Funk.

Mit Blick auf das allgemeine Insektensterben ruft Funk dazu auf, verblühte Flächen jetzt stehenzulassen – zwar nicht für die Honigbienen, aber als Unterschlupf für Insekten und als Vogelfutter. Leider strebe man in Deutschland allerdings immer zu „Ordnung, Sauberkeit und Struktur. Dabei sind die Wildflächen für die Natur eigentlich wichtig“, sagt der Imker.

Lob und Kritik des NABU

Auch Frank Seumer, der Vorsitzende des NABU in Frankenberg, sieht diesen Widerspruch: Blühflächen, die an Wegrändern mit natürlichen Wildblüten wachsen, würden von Landwirten, Kommunen und anderen im Mai und Juni oft weggemulcht, und daneben würden dann Blühflächen angelegt. „Für uns haben einheimische Wildpflanzen Priorität“, sagt Seumer. „Die meisten Schmetterlinge waren da, wo Disteln wachsen.“

Die NABU-Ortsgruppe hatte sich vor Kurzem einige Blühflächen in und um Frankenberg angesehen und lobt grundsätzlich das Engagement, das durch die vielfältigen Aktionen für Blühflächen erbracht wurde. „Wir begrüßen und unterstützen das“, sagt Seumer. Richtung Rodenbach und an der Friedenseiche bei Geismar habe er zum Beispiel schöne Blühflächen gesehen. „Es darf aber nicht nur um Publicity gehen, auch die Qualität muss zählen“, sagt Seumer.

Hintergrund: Tipps für Blühflächen

• Blühstreifen sollten nicht zu schmal angelegt werden, weil sie dann nicht vielen Tieren Lebensraum und Deckung bieten.

• Je vielseitiger die Saatgutmischung desto besser für die Insekten. Und es sollte nicht zu früh ausgesät werden, weil Pflanzen dann zu früh verblüht sind. „Im Mai und Juni haben Insekten genug Nektar, im Juli und August fehlt es.“

• Auch im privaten Garten könne man mehr für Insekten tun: Flächen entsiegeln, Blühflächen einsäen und Rasen später mähen. „In Frankenberg hat die Stadt einige Verkehrsflächen entsiegelt. Damit verbessert sich auch das Kleinklima, und die Hitze staut sich nicht so“, erklärt Seumer

