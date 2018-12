Klinik-Neubau: Bürgermeister bietet Vitos neuen Standort in Frankenberg an

Kreis hatte für Fläche neben Kreiskrankenhaus abgesagt

+ © Jörg Paulus Das Kreiskrankenhaus in Frankenberg. Oben rechts das alte Schwesternwohnheim. © Jörg Paulus

Frankenberg/Haina. Nach der Absage des Kreiskrankenhauses an Vitos Haina für den Neubau einer Klinik für Allgemeinpsychiatrie am Standort des Kreiskrankenhauses in Frankenberg hat Bürgermeister Rüdiger Heß jetzt eine Alternative ins Spiel gebracht.