Kräutermarkt am Landratsamt in Frankenberg am 21. Mai

Von: Karl-Hermann Völker

Kräutermarkt in neuen Händen: Bei einer gemeinsamen Vorbesichtigung des Landratsgartens am Kloster St. Georgenberg in Frankenberg als Veranstaltungsort wünschten die bisherigen Organisatorinnen (von rechts) Steffi Oberlies und Melli Müller ihren Nachfolgerinnen Valentina Morlinghaus und Theresa Ipfelkofer viel Erfolg. Sie hatten auch 14 Jahre lang den jetzt aufgelösten Kräutergarten im Innenhof gepflegt. © Karl-Hermann Völker

Es gibt auch in diesem Jahr wieder den traditionellen Kräutermarkt beim ehemaligen Kloster St. Georgenberg in Frankenberg, und zwar am Sonntag, 21. Mai, von 11 bis 17 Uhr.

Frankenberg – Diesmal ist alles anders: Der alte Kräutergarten im ehemaligen Klosterhof ist aufgelöst worden, und der neue Innenhof mit Gartenanlage in Richtung Ederpark/Nemphe wird derzeit erst angelegt.

Deshalb findet der 15. Kräutermarkt 2023 erstmals außerhalb des Klosters – nebenan im Landratsgarten an der Bahnhofstraße – statt.

Und obwohl dies wie früher am Internationalen Museumstag veranstaltet wird, muss das Museum im Kloster Frankenberg noch geschlossen bleiben, weil dort seit einigen Monaten der große Umbau mit neuem Ausstellungskonzept und Schwerpunkt auf der Thematik Philipp Soldan stattfindet.

„Wir haben viele treue Marktbesucher, die im Frühjahr gern unser Angebot an Gemüsejungpflanzen, Stauden und Kräutern sowie für viele schöne Dinge in Haus und Garten annehmen“, sagt die Gartengestalterin Valentina Morlinghaus (Biermannshof), die in diesem Jahr für den Kräutermarkt verantwortlich zeichnet und dabei von der Keramikerin Theresa Ipfelkofer unterstützt wird. „Sie sind bereits gespannt auf den neuen Veranstaltungsort.“

Auch das ist neu: Die bisherigen Organisatorinnen des Kräutermarktes und Gartengestalterinnen im alten Kräutergarten, Melli Müller und Steffi Oberlies, haben ihr Amt an ihre Kollegin Morlinghaus, bisher schon Mitglied des Teams, übergeben und werden sich verabschieden. Bereits während der öffentlichen Auflösung des früheren Klostergärtchens im April wurde ihnen und allen Helferinnen für ihre langjährige Pflege der Anlage von Landrat Jürgen van der Horst herzlich gedankt (HNA berichtete).

Die Garten-Fachfrauen begutachteten auch noch gemeinsam mit ihren Nachfolgerinnen den diesjährigen Ausweichort Landratsgarten und stellten dabei fest, dass sich dort weiträumig und unter Bäumen ein attraktiver, schöner Markt mit vielen Ständen ausrichten lässt.

Zahlreiche Ausrichter haben ihre Teilnahme für den 15. Kräutermarkt am 21. Mai bereits zugesagt: Es gibt neben Pflanzen und Accessoires für den Garten Angebote mit Phytotherapie, Gartenkeramik, Naturkosmetik, Gebrauchskeramik und Vogelschutz vom Naturschutzbund Deutschland (NABU). Altes Handwerk wird bei einer mobilen Seilerei demonstriert.

„Und auch für köstliche Speisen und Getränke wird wieder gesorgt“, verspricht Valentina Morlinghaus. „Wir bieten neben Bratwürsten auch Feuerwaffeln, Fetadellen und Milchshakes an. Jedermann ist willkommen.“