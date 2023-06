Schicke: „Die beste Lösung heißt: überkreislicher Spielbetrieb mit Waldeck“

Von: Thorsten Spohr

Sachlich und überlegt: Frankenbergs Kreisfußballwart Jürgen Schicke. © Michael Paulus/nh

Frankenbergs Kreisfußballwart Jürgen Schicke verteidigt im Interview noch einmal den Schritt, ab der Saison 24/25 einen gemeinsamen Spielbetrieb mit dem Kreis Waldeck zu organisieren. „Die beste Lösung heißt: gemeinsamer Spielbetrieb mit Waldeck,“ sagt Schicke.

Frankenberg/Schreufa – Eines kann man Jürgen Schicke nicht nachsagen: dass er impulsiv ist. Der Umgang mit dem 55-Jährigen ist in der Regel von großer Sachlichkeit und gegenseitigem Respekt geprägt. Wer von dem Schreufaer emotionale Ausbrüche erwartet, wird enttäuscht. Vielleicht sind genau das die richtigen Eigenschaften, um ein Thema umzusetzen, das wohl wie kein anderes im heimischen Fußball seit jeher vor allem emotional diskutiert wird: der gemeinsame Spielbetrieb der Fußballkreise Frankenberg und Waldeck. Seit Montag ist klar, dass es ihn ab der Saison 2024/25 geben wird. Über die Entscheidung sprachen wir mit dem amtierenden Frankenberger Kreisfußballwart.

Herr Schicke, hatten Sie eigentlich jemals Angst, das Projekt gemeinsamer Spielbetrieb mit Waldeck anzugehen?

Angst? Nein. Wir hatten ja schon im vorherigen Ausschuss ein Treffen, bei dem ich involviert war. Dass es schwierig wird, war ja vorauszusehen. Bei der geografischen Lage in unserem Kreis war vorauszusehen, dass es Vereine geben wird, die zufrieden sind und Vereine, die unzufrieden sind.

Was glauben Sie wiegt bei den Bedenkenträgern schwerer: Die anscheinend immer noch vorhandene Angst vor Waldeck, oder gewachsene Strukturen aufzubrechen?

Persönlich meine ich eher die gewachsenen Strukturen aufzubrechen. Grundsätzliche Vorbehalte gegen Waldeck gibt es nicht mehr. Alles hat sich entwickelt von der Altersstruktur, auch in den Vorständen. Man sollte allem offen gegenüberstehen.

Bodo Specht von der SG Oberes Edertal kritisiert, der Kreisfußballausschuss würde den Kreis Frankenberg verscherbeln, unter Wert verkaufen. Was entgegnen Sie ihm?

Ich sehe das nicht so. Für den Spielbetrieb gibt es Satzungen und Ordnungen des Verbandes, die das regeln.

Gab es seit Dienstag Reaktionen, die Sie erreicht haben?

Die gab es, telefonisch und per Whatsapp. Da haben sich Vereine für die Lösung bedankt. Das freut einen natürlich, wenn man gelobt wird. Aber: Auch Kritik gehört dazu, das ist auch eine Form der Kommunikation, die wichtig ist.

Sie sind nicht nur im Kreisfußballausschuss organisiert: Was ist eigentlich schwieriger? Die Arbeit zuletzt im Kreisfußballausschuss oder die Kommunalpolitik?

Schwierig ist es nicht, nur anders. Da ist man in einem Projekt am Arbeiten und wenn man an einem Projekt arbeitet, dann birgt es immer Konflikte – egal in welchem Bereich. Vor allem wenn man weiß, dass nicht alle die gleiche Meinung und Ansicht haben, was ja auch nachvollziehbar ist.

Hat Ihnen etwas von der Arbeit bei Ihren weiteren Ehrenämtern dabei geholfen, dieses Projekt anzugehen und umzusetzen?

Ja, in der Politik ist es so, dass man sich nicht von allem und jedem beeinflussen lassen kann. Man muss eine Linie haben, in die man sicher auch konstruktive Vorschläge und Kritik einfließen lassen kann. Aber einen gewissen Fahrplan sollte man schon haben.

Ist es ein Vorteil, dass Sie kein Amt bei einem der heimischen Fußballvereine haben? Dass Sie unvoreingenommen sein konnten?

Ja das ist so. Ich bin in keinem Verein im Vorstand tätig, sodass ich unabhängig bin gegenüber allen Vereinen. Ich bin neutral.

Ihr Sohn spielt in Röddenau Fußball, zuletzt in der Kreisoberliga. Es heißt von den Kritikern: Viele Spieler wollen nicht nach Waldeck oder die Region wechseln. Ihr Sohn auch nicht?

Das ist kein Problem für ihn, eher ein zukunftsorientierter Schritt.

Glauben Sie, dass dieses Argument vorgeschoben ist? Spieler müssen sich ja oft an neue Umfelder gewöhnen, sei es nach einem Vereinswechsel oder nach einem Aufstieg…

Wenn ich an meine Zeit an Spieler denke, war es mir egal, gegen wen ich spiele. Ich will gewinnen, egal gegen wen. Das ist mein Ziel als Spieler.

Werden sie mit den Kritikern noch Gespräche führen?

Natürlich will ich mit den Vereinen reden. Wir werden auf alle Fälle in Kontakt kommen.

Können Sie das Argument der Kritiker verstehen, die mehr Alternativen in der Präsentationsveranstaltung gesehen hätten?

In der Informationsveranstaltung wurde die beste Lösung für unseren Fußballkreis präsentiert, die zuvor mit dem Hessischen Fußballverband und den beiden Regionalbeauftragten erarbeitet wurde. Und die beste Lösung heißt: überkreislicher Spielbetrieb mit Waldeck.

Fürchten Sie in den kommenden Monaten mehr Gegenwind bei Ihrer Arbeit als Kreisfußballwart?

Natürlich darf man weiter Kritik üben und auch nachfragen. Dafür leben wir in einer Demokratie. Wenn alles in vernünftigem Rahmen abläuft, ist das auch alles zulässig.

Sie sind eher ein sachlicher Typ, der sehr überlegt agiert. Hat Ihnen diese Eigenschaft geholfen?

Sachlichkeit ist bei allen Themen, die man behandelt, äußerst wichtig.