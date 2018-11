Kreiskrankenhaus Frankenberg weiht neues Schulungszentrum ein

Der Neubau des Schulzentrums für Pflegeberufe am Waldrand gegenüber dem Kreiskrankenhaus in Frankenberg.

Frankenberg. Das Schulzentrum für Pflegeberufe am Kreiskrankenhaus in Frankenberg feiert sein 50-jähriges Bestehen und die Einweihung des Neubaus mit einem Festwochenende am Freitag und Samstag, 16./17. November.

Am 16. November ab 14 Uhr ist die Öffentlichkeit eingeladen, sich den Neubau anzusehen, am 17. November treffen sich ehemalige Schüler.

Der Neubau

Die Bauarbeiten am Neubau des Schulzentrums für Pflegeberufe neigen sich dem Ende entgegen. Über ein Jahr Bauzeit, einiges an Behinderungen und Lärm haben Schüler, Mitarbeiter, Patienten und Angehörige ertragen. Jetzt sind die letzten Handwerker auf der Zielgeraden, um zur feierlichen Einweihung alles fertig zu bekommen, teilt das Kreiskrankenhaus mit.

Am Freitag, 16. November, findet ein offizieller Festakt mit geladenen Gästen statt. Landrat Dr. Kubat als Aufsichtsratsvorsitzender des Kreiskrankenhauses wird den Schlüssel vom Generalunternehmen Finger-Haus überreicht bekommen. Anschließend präsentieren die Pflegeschüler den Gästen die neuen Räume. Sie empfangen die Gäste in historischen Berufsbekleidungen und präsentieren den Zeitstrahl „50 Jahre Pflegeschule“, denn mit der Einweihung des Neubaus wird auch das 50-jährige Bestehen des Schulzentrums gefeiert.

Den Gastvortrag zur Feierstunde hält die Pflegewissenschaftlerin Dr. Juliane Dieterich von der Universität Kassel. Ihr Thema lautet: „Berufsbildung in der Pflege: Was war, was ist, was wird?“

Ehemaligentreffen

Anlässlich des Jubiläums öffnet das Schulzentrum am Samstag, 17. November, von 11 bis 16 Uhr für ein Treffen ehemaliger Absolventen. Alle ehemaligen Schüler sind eingeladen, die alten und neuen Räumlichkeiten zu besichtigen. Zudem bietet sich die Gelegenheit, alte Klassenkameraden wiederzusehen und sich bei Eintopf, Kaffee und Kuchen gemeinsam an die Schulzeit zu erinnern.

Anmeldung: betriebsrat@krankenhaus-frankenberg.de oder auf der Facebook-Seite des Kreiskrankenhauses.

Offene Tür

Am Freitag, 16. November, von 14 bis 16.30 Uhr lädt das Schulteam die Öffentlichkeit ein, die neuen Räume zu besichtigen. Künftige Schulabgänger, die sich für einen Beruf in der Pflege interessieren, können das Schulzentrum und sein Angebot kennenlernen. Auszubildende der Pflegeschule können sich um einen Platz im Wohnheim bewerben.

Jubiläumsbroschüre

50 Jahre Schulzentrum – darauf blickt eine Jubiläumsbroschüre zurück, in der viele Erinnerungen zusammengetragen wurden. Wie sehr sich die Welt in den vergangenen 50 Jahren weitergedreht hat, spiegeln die Ausführungen von Irene Wendt und Marlene Schluckebier wider. Die „Schülerinnen der ersten Stunde“ berichten über ihre Ausbildung zur Krankenschwester und über die Pflegestandards 1968.

Portraits von Absolventen zeigen beispielhaft, die Vielseitigkeit, Entwicklungsmöglichkeiten, Herausforderungen und positiven Aspekte des Pflegeberufs, heißt es in der Pressemitteilung. Daneben gibt es Grußworte zum Schuljubiläum und Fotos mit den Absolventen der Kurse in der Gesundheits- und Krankenpflege seit 1968 und in der Krankenpflegehilfe seit 1998.

Die 64-seitige Broschüre ist bei den Jubiläumsveranstaltungen im Schulzentrum erhältlich und wird als PDF auf der Internetseite zur Verfügung gestellt.