Landjugend Geismar feierte mit 800 Gästen ihr 75-jähriges Bestehen

Von: Gerhard Meiser

Sonne und Regen: Bei Sonnenschein startete der Festzug in Geismar, dann gab es allerdings einen kräftigen Regenschutt, den die Erntekrone aber überstand. Im Bild die Landjugend Geismar. © Gerhard Meiser

Die Landjugend Geismar hat ihr 75-jähriges Bestehen gefeiert - unter anderem mit einem Festkommers mit 800 Gästen.

Geismar – Die Landjugend des Frankeberger Stadtteils Geismar, die älteste Landjugend Hessens, ist 75 Jahre alt. Das feierten die Geismarer Landjugendlichen am Wochenende mit Maigaudi, Festzug, Festabend und einem Frühschoppen. Höhepunkt war der Kommersabend am Samstag im Festzelt am Sportplatz. Rund 800 Gäste aus vielen Vereinen gratulierten – darunter auch Freunde aus Seekirchen in Österreich, Leitmar im Sauerland und Linsengericht.

„Das Leben zu feiern, das macht unsere Landjugend heute aus“, riefen die beiden Vorsitzenden Laura Ochse und Philipp Freitag den Gästen im Festzelt zu. Mit dem 92-jährigen Wilhelm Fackiner begrüßten sie das einzige noch lebende Gründungsmitglied. 1948 war die Landjugend von acht jungen Männern aus der Taufe gehoben worden, vier Landjugendliche gründeten 40 Jahre später die Kinderlandjugend.

„Ohne unsere Gründungsmitglieder könnten wir das Jubiläum nicht feiern“, ehrten die beiden Vorsitzenden Gründer Fackiner für die seinerzeit geleistete Arbeit, ebenfalls die anwesenden Kinderlandjugendgründer Brunhilde Opitz, Birgit Seibert und Manfred Ernst.

Mit der Landjugend sei vor 75 Jahren „etwas Tolles“ auf die Beine gestellt worden, sagte Bürgermeister Rüdiger Heß. Er freue sich, dass die Geismarer vom 12. bis 16. Juli wieder an der Europeade in Gotha teilnehmen.

„Die Mitgliederzahlen unserer Landjugend nehmen kontinuierlich zu“, berichtete Ortsvorsteher Stefan Scholl. Junge Mitglieder würden mit Vorstandsaufgaben schon sehr früh hohe Verantwortungen übernehmen. „Das ist die Erfolgsformel für das Wachstum und die Beliebtheit unserer Landjugend. Geismar ist sehr stolz auf seine Landjugend“, so Scholl.

Ehrung: (v. li) Bürgermeister Rüdiger Heß, Vorsitzender Philipp Freitag, Gründungsmitglied Wilhelm Fackiner, Vorsitzende Laura Ochse, Ortsvorsteher Stefan Scholl. © Meiser, Gerhard

„Die Landjugend in Geismar ist ein Erfolgsmodell“, sagte die Landtagsabgeordnete Claudia Ravensburg (CDU) über das „grandiose Fest“. Diesen Worten schloss sich auch ihre Kollegin Dr. Daniela Sommer (SPD) an: „Für mich ist die Landjugend großartig und typisch hessisch.“

75 Jahre Landjugend Geismar: 75 Eier als Geschenk

Die Glückwünsche der Hessischen Landjugend überbrachten Theresa Schäfer und Sarah Kalhöfer. „Die Landjugend Geismar stellt die verrücktesten Aktionen auf die Beine“, lobten sie das Engagement. Zum Jubiläum schenkten sie 75 Eier fürs nächste Eierbacken. Zwischen den Redebeiträgen gab es viel Folklore – bunt, nostalgisch und zukunftsorientiert. Da wurde auch schon mal in Socken getanzt. Die rund 100 Tänzerinnen und Tänzer präsentierten die verschiedensten Tänze – beispielsweise den „Sauerländer“ oder den „Hammerschmied“.

Internationaler Anstrich: Auch die Landjugend aus Frankenbergs Partnerstadt Seekirchen war beim Festzug in Geismar dabei. © Meiser, Gerhard

„Daumen hoch“ hieß es schon beim Festzug am Samstagnachmittag. Trotz eines kräftigen Regenschutts hielten die 22 Gruppen bis zum Ende durch, ebenso die Stadtkapelle Frankenberg und die Blaskapelle Frankenau. Von den vielen Schaulustigen an den Straßenrändern gab es Beifall auf offener Szene.

Auch die Erntekrone der Landjugend, die anschließend noch beim Bändertanz gebraucht wurde, kam trotz des Wassers von oben wohlbehalten im Festzelt an. Nach Reden und Tänzen wurde im Festzelt dann kräftig gefeiert Die „Hessentaler“ sorgten für beste Feierlaune.

Das 35-jährige Bestehen der Geismarer Kinderlandjugend soll am 3. Juni gefeiert werden. (Gerhard Meiser)