Arbeitstitel für den 2. Bauabschnitt

Landkreis stellte Sanierungsstand des Museums im Kloster Frankenberg vor

Von: Karl-Hermann Völker

Teilen

Philipp Soldans Schnitzwerke aus der Liebfrauenkirche: Fast fertig gestellt wurde im 1. Bauabschnitt die hufeisenförmige Ausstellungskoje mit den Balkenköpfen des Frankenberger Meisters, wie Museumsleiterin Dr. Birgit Kümmel (Mitte) erläuterte. Zusammen mit (von links) Friedhelm Krause, Jürgen Frömmrich, Jürgen van der Horst, Kirsten Hauer, Ruth Piro-Klein, Dr. Hartmut Wecker und Dr. Daniela Sommer unternahm sie einen ersten Rundgang durch das in der Sanierung befindliche Museum. © karl-hermann völker

Bei einem Pressetermin hat der Landkreis Einblicke in den Umbau und die Neukonzeption des Museums im Kloster Frankenberg gewährt.

Frankenberg – Schon seit 2017 wurde geplant, seit vergangenem Sommer großzügig renoviert und nun damit begonnen, das neu entwickelte Ausstellungskonzept umzusetzen. Erstmals öffneten sich während des 2. Bauabschnitts am Wochenende die seit Juli 2022 verschlossenen Türen des „Museums im Kloster Frankenberg“, um während eines Pressetermins mit Politikern, Historikern und Museumsfachleuten einen ersten Einblick in den Umbau mit bereits erkennbarer Neukonzeption zu gewähren.

Insgesamt 428 000 Euro wird das Projekt kosten. Davon übernimmt das Land Hessen 276 900 Euro, der Landkreis Waldeck-Frankenberg investiert 149 100 Euro, Zuschüsse von jeweils 10 000 Euro leisten Philipp-Soldan- Gesellschaft (ehemals Förderverein Kreisheimatmuseum) und die Stadt Frankenberg.

Nach Fertigstellung wird das Museum unter dem Titel „Frankenberg an der Eder – Stadteinsichten und Kreisausblicke“ auf drei Ebenen zu einer Zeitreise durch die Jahrhunderte einladen. „Ein Zeitfenster“, so Landrat Jürgen van der Horst, „wird die Lebenswelten von Ackerbürgerstädtchen und ländlichem Altkreis Frankenberg verbinden. Hier entsteht mit einer Menge Arbeit ein spannendes Museum!“ Garantin dafür sei auch die erfahrene Museumsleiterin und Vorsitzende des Museumsverbandes Hessen, Dr. Birgit Kümmel, die die Neukonzeption bereits seit Jahren mit dem Fachdienstleiter Kultur der Kreisverwaltung, Dr. Hartmut Wecker, „strategisch angegangen“ sei.

Dank an Kirsten Hauer und Friedhelm Krause

Der Landrat dankte beiden ebenso wie dem mit dem Rahmenkonzept betrauten Historikerpaar Kirsten Hauer und Friedhelm Krause, dem Ausstellungsarchitekten Thomas Scheuermann, dem Bauhof der Stadt Frankenberg, allen ehrenamtlichen Helfern und vor allem dem Land Hessen, das aus dem diesjährigen Haushalt für das Museum im ehemaligen Kloster Frankenberg jetzt 103 300 Euro zur Verfügung gestellt habe; außerdem 47 580 Euro für das Museum Bad Arolsen und 22 600 Euro für das Wolfgang-Bonhage-Museum in Korbach.

„Der Landtag unterstützt hier ein Leuchtturmprojekt“, fand Landtagsabgeordneter Jürgen Frömmrich (Grüne) beim ersten Rundgang und verwies auf die Position des Museums in der auch außen neu eingerichteten Klosteranlage mit hoher Aufenthaltsqualität. Im Nordflügel werde „wichtiges kulturelles Erbe sichtbar“, betonte Landtagsabgeordnete Dr. Daniela Sommer (SPD) und sprach sich besonders für eine enge gemeinsame Bildungsarbeit des Museums mit den Schulen aus.

Das neugestaltete Museum wird nicht mehr den Charakter des für seine Zeit typischen „Heimatmuseums“ der Nachkriegsjahre haben, erläuterte Kirsten Hauer. „Man kann heute nicht mehr alles, was man hat, zeigen, sondern muss Geschichte mit Schwerpunkten vermitteln.“

Wertvolle Exponate

Dazu gehöre die große Blütezeit Frankenbergs mit den Künstlern Philipp Soldan (1500-1570) und Tyle von Frankenberg (14. Jahrhundert), deren wertvolle Exponate im Refektorium (Speisesaal) wirkungsvoll präsentiert und in einer Art „Forschungslandkarte“ in die Stadtgeschichte eingeordnet werden sollen.

Medienstationen und Themeninseln im Dormitorium (Schlafsaal) werden auch über Themen wie Textilproduktion, Wasserkraft, Vereinswesen, Mode, Trachten, Schicksale von Menschen im Nationalsozialismus, die 1968er oder den Widerstand des Bürgertums gegen die WAA informieren. „Wir haben einen exorbitanten Objektbestand“, lobte Historiker Friedhelm Krause. Er dankte insbesondere Stadtarchivar Dr. Horst Hecker, „der uns aus dem Frankenberger Stadtarchiv viele Materialien zur Verfügung gestellt hat“.

Sanierung und Neukonzeption des Museums im Kloster Frankenberg, so wurde vom Landkreis mitgeteilt, sollen voraussichtlich Ende 2024 abgeschlossen sein.

Geplante Themen, Exponate und Medienstationen

Erstmals gab der Landkreis Waldeck-Frankenberg als Träger des derzeit in der Sanierung befindlichen Museums im Kloster Frankenberg auch einzelne Arbeitstitel von Themen bekannt, die in der Neukonzeption künftig zu sehen sein werden. Im 1. Bauabschnitt: Das Museum im Kloster Frankenberg, Die Philipp-Soldan-Stadt, Die Stadt auf dem Frankenberg, Die Zisterzienserinnen vom Georgenberg, Der Machtkampf der Nonnen, Die Kolonisten in Friedrichshausen, Soldan: aus der Region in die Welt, Gedruckte Inspiration: die handfeste Technik des „Formensniders zum Frankenbergk“, ein Stadtplan: gestern und heute, Frankenberg blüht und brennt, Wiederaufbau in humanistischer Hochzeit und Renaissance, Frankenberger Köpfe anno 1529, Das Frankenberger Rathaus, Der Philippsstein in Haina, Soldans Werk in der Region.

Im Untergeschoss, dem ehemaligen Refektorium, werden vor großformatigen Fotos der Marienkapelle die originalen Tylefiguren gezeigt. Einen besonderen, hufeisenförmigen, gut ausgeleuchteten Raum erhalten die berühmten Soldanschen Balkenköpfe. „Es sind bedeutende und überregional herausragende Exponate aus der Ausstattung der Liebfrauenkirche erhalten, die zu den Pretiosen des Museumsbestandes zählen“, hebt die Pressemitteilung des Landkreises hervor.



Arbeitstitel für den 2. Bauabschnitt

Im 2. Bauabschnitt werden derzeit unter anderem folgende Arbeitstitel umgesetzt: 1821: Frankenberg wird Kreis, Frankenbergs Rückgrat: die Textilproduktion, Die Niedermühle: Wasserkunst und Stromerzeugung, Notzeiten und Nationalsozialismus, Das Schicksal des Frankenbergers Jacob Katzenstein, Das Schicksal des Widerstandskämpfers Karl Richter, Der Arzt August Loderhose, 1968 und der NDR-Film „Der deutsche Kleinstädter“, Vereinsengagement: von Radfahrern, Rollenbildern und dem Marsch in den Listenbach, Bergbau in Frankenberg, Geismar und Thalitter, Trachten im Kreis, Modehüte in der Stadt, Burg Hessenstein, Ruine Keseburg, Im Bürgertum gescheitert: WAA (Wiederaufarbeitungsanlage)



Neben den Objekten, die zeigen, wie sich die Region rund um das Kloster über Jahrhunderte hinweg entwickelt hat, setzt das Museum künftig neben erläuternden Texttafeln auch auf interaktive Medienstationen und Filme, die die Objektgeschichte und den Kontext anschaulich vermitteln.