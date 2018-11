Polizei rätselt über Tatablauf

Lastwagen in Münchhausen sollte verkauft werden - und wurde geklaut

In der Marburger Straße in Münchhausen ist am Samstagabend ein Lastwagen gestohlen worden. Laut Polizei handelt es sich um einen blauen 8-Tonner, Typ Mercedes 814 D.