Lehrer und Hausmeister haben trotz Ferien viel zu tun

Sommerferien in den Schulen

+ © Celine Kühn Menschenleer sind die Gänge der Burgwaldschule. Rene Koch ist dort Lehrer und berichtet, was er in sechs Wochen Sommerferien tut. © Celine Kühn

Lehrer haben in den Sommerferien sechs Wochen lang Urlaub. Dieses Vorurteil hält sich hartnäckig. Wie es wirklich ist, das zeigen wir an drei Beispielen.

Frankenberg – Dass die Sommerferien für Lehrer nicht automatisch sechs Wochen Urlaub bedeuten, weiß Rene Koch nur zu gut. Er unterrichtet Mathe, Physik und Erdkunde an der Burgwaldschule in Frankenberg. „Die Hälfte der Ferien besteht aus der Nach- und Vorbereitung“, sagt der 35-Jährige.

So blieben den Lehrern etwa zwei bis drei Wochen für die tatsächliche Erholung. „Es ist ein typisches Klischee, dass wir sechs Wochen frei hätten. Gerade, wenn man die Schule nur aus der Perspektive des Schülers kennt, ist die Arbeit schwer nachvollziehbar“, macht Rene Koch klar.

In der ersten Ferienwoche steht Nachbereitung auf dem Plan: Das Büro möchte aufgeräumt und liegen gebliebene Sachen müssen abgearbeitet werden. Auch die Nachprüfungen, die in der letzten Ferienwoche anstehen, müssen Rene Koch und seine Kollegen organisieren.

Neues Konzept und neues Amt bedarf Vorbereitung

Kurz vor dem Ende der Ferien werden die Vorbereitungen für das neue Schuljahr getroffen. Klausurentermine werden festgelegt, Arbeitsmaterialien für das neue Schuljahr vorbereitet und die Abläufe für die ersten Schulwochen geplant.

Nach den Sommerferien wird bei Rene Kochs neunter Klasse das Konzept der iPad-Klasse getestet. Das heißt, es wird ausschließlich mit dem Tablet gearbeitet. Diese Umstellung erfordert ebenfalls allerhand Vorbereitungen. So plant der Klassenlehrer aktuell, welche Apps geeignet sind und wie das Arbeiten mit dem Tablet reibungslos funktionieren kann.

Rene Koch ist ab dem neuen Schuljahr auch Konrektor an der Burgwaldschule. Das zukünftige Amt bringt auch neue Aufgaben. Sich in diese einzuarbeiten, fällt für den 35-Jährigen ebenfalls in die Ferienzeit.

Zeit für sich nehmen

Besonders freut sich Rene Koch auf die bald anstehende freie Zeit, die zwischen den Organisationsphasen liegt. „Es ist schön, wenn man mal ausschlafen und sich Zeit für sich selbst nehmen kann“, sagt er. Bei gutem Wetter nutzt der Lehrer den Urlaub gerne für Fahrradtouren oder um ins Schwimmbad zu gehen.

Für ihn und seine Frau, die ebenfalls Lehrerin ist, steht in diesem Sommer statt Urlaub die Hausplanung auf der Tagesordnung. „Wir versuchen von der Schule abzuschalten. Nichtsdestotrotz erwischen wir uns trotzdem immer wieder dabei, wie wir über die Arbeit reden“, verrät Rene Koch.

Das Paar verreist in den Ferien gerne innerhalb Deutschlands und in seine Nachbarländer. So zog es sie in den vergangenen Jahren nach Kitzbühel oder an die Nordsee. „Ich sammel im Urlaub gerne Inspiration für künftige Klassenfahrten“, sagt er lachend. Vor wenigen Jahren beschloss er nach einem Urlaub in Garmisch-Partenkirchen, dass die Abschlussfahrt seiner zehnten Klasse ebenfalls in den Ort geht.

Langeweile kommt in den sechs Wochen also nicht auf. Die Vorfreude auf die Ferien sei zwar groß, aber genauso groß sei auch die Vorfreude auf den Schulbeginn.

Nun freue er sich aber erstmal darauf, den Akku aufzuladen, Freunde zu treffen und mit seiner Frau bei einer Weinwanderung ihren Jahrestag zu feiern. (Celine Kühn)

+ Jasmin Materna an ihrem Schreibtisch beim Erstellen der Stundenpläne. Die 41-jährige Schulleiterin hat auch während der Sommerferien einiges zu tun. © SUSANNA BATTEFELD

Auch Jasmin Materna freut sich, dass sie ihr erstes Schuljahr als Schulleiterin an der Frankenauer Kellerwaldschule „geschafft hat“, wie sie sagt. Aber viel Zeit zum Durchatmen bleibt der 41-Jährigen nicht, denn sie hat noch eine ganze Latte an Aufgaben abzuarbeiten – trotz großer Ferien.

„Ich bin zwar schon seit zehn Jahren Lehrerin und habe, bevor ich nach Frankenau gewechselt bin, bereits in Hatzfeld fünf Jahre als Schulleiterin gearbeitet, aber hier war dann vieles doch noch mal ganz neu“, sagt Jasmin Materna, die seit 2022 Schulleiterin der Kellerwaldschule ist. Auch schon vor Beginn des neuen Schuljahres gibt es noch etliches zu organisieren und vorzubereiten.

Viel zu tun in Ferienzeit

„Als erstes muss ich die Stundenpläne fertig machen. Da hat es bis zur letzten Woche vor den Ferien noch Änderungen hinsichtlich der Schülerzahl gegeben, die sich auf den Plan auswirken können“, berichtet Materna.

Zudem müsse sie ein Gutachten verfassen für eine Referendarin im Prüfungssemester. „Und meine Einschulungsrede wartet auch noch darauf, geschrieben zu werden“, ergänzt die Schulleiterin.

Die Namen und Daten der neuen Schüler habe sie bereits zusammen mit der Schulsekretärin Marion Luttrup in die Datenbank eingepflegt. „In den Ferien stehen auch noch Treffen mit Erzieherinnen der Frankenauer Kita an, die die Schulanfänger betreut haben“, kündigt Materna an.

„Wir wollen noch enger zusammenarbeiten und gemeinsam planen für die kommenden Jahre.“ Telefonate mit dem Schulamt und dem Landkreis finden ebenfalls auch während der Sommerferien statt.

„Ich muss mich außerdem auf den Unterricht vorbereiten“, betont Jasmin Materna. „Ich gebe nach zehn Jahren erstmals wieder Religionsunterricht und muss dementsprechend rechtzeitig Unterrichtsmaterial raussuchen.“

Keine Urlaubsfahrt in diesem Jahr

In den Urlaub fahren kann die Mutter einer zweijährigen Tochter in diesem Jahr nicht: „Im Kindergarten läuft gerade die dreiwöchige Eingewöhnungsphase für unsere Tochter.“

Außerdem habe sie keinen gemeinsamen Urlaub mit ihrem Mann nehmen können, sagt Materna, die derzeit noch in Teilzeit arbeitet, aber zum nächsten Schuljahr ein wenig aufstocken will.

„Ich denke, ich habe mich in Frankenau ganz gut eingefunden“, sagt die gebürtige Bochumerin, die bereits als Fünfjährige mit ihren Eltern nach Waldeck-Frankenberg gezogen ist und mit Mann und Kind in Ederbringhausen wohnt.

Eine Herausforderung sei anfangs vor allem die Organisation des Ganztags- und AG-Angebots gewesen, berichtet sie. (Susanna Battefeld)

+ Hausmeister Jörg Paulus räumt in den Ferien in der Allendorfer Schule am Goldberg unter anderem Tische und Stühle wieder in die Klassenräume, nachdem die Böden während der Schulferien gründlich gesäubert wurden. © SUSANNA BATTEFELD

Tische stellen, Rasen mähen, Heizung kontrollieren – für Hausmeister Jörg Paulus gibt es auch in den Sommerferien einiges zu tun an der Schule am Goldberg in Allendorf/Eder.

Während die Schüler die unterrichtsfreie Zeit genießen, kümmert sich der Viermündener darum, dass die Klassenräume wieder bezugsfertig sind und das Außengelände in Schuss ist, wenn das neue Schuljahr Anfang September beginnt.

„In allen Klassen ist eine Grundreinigung erfolgt. Jetzt stelle ich überall die Tische und Stühle wieder auf“, berichtet der 50-Jährige, als wir ihn in der ersten Ferienwoche an seinem Arbeitsplatz in Allendorf besuchen.

Keine Langweile in der Ferienzeit

Dabei muss er darauf achten, welchen Klassenraum er bestückt, denn die Höhe der Möbel ist der Körpergröße der Schüler in den jeweiligen Jahrgangsstufen angepasst.

Auch Botendienste hat Jörg Paulus in den Ferien zu erledigen. „Ich habe schon die Akten an die weiterführenden Schulen gefahren“, sagt er. Weitere Aufgaben sind zum Beispiel Rasenmähen und Heckeschneiden.

Ansonsten sei er – wie auch während der Schulzeit – hauptsächlich mit Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten befasst, sagt Paulus, der auch regelmäßig die Verbrauchsdaten der Heizungsanlage im Keller kontrolliert.

„Manchmal werden größere Umbauarbeiten in die großen Ferien gelegt“, berichtet er. So seien beispielsweise im vergangenen Jahr Sonnenrollos von einer Firma an den Fenstern installiert worden.

„Da bin ich dann für den Schließdienst zuständig, muss die Firmenmitarbeiter rein- und rauslassen.“ In den aktuellen Schulferien sei allerdings nichts geplant.

Eine überwachende Funktion

Kleinere Arbeiten, wie etwa kaputte Türen, repariere er selbst, sagt der gelernte Holzmechaniker. Eigentlich habe er eher eine „überwachende Funktion“, packe aber auch gerne selbst mit an, sagt Paulus.

Seine handwerklichen Fähigkeiten waren auch gleich am Sonntagabend nach dem Ferienstart gefragt, als eine Fensterscheibe am Schulgebäude durch Randalierer zerstört wurde. „Das hat der Herr Paulus dann ganz schnell erledigt“, lobt Schulleiterin Christina Specht, die ebenfalls in der ersten Ferienwoche noch Arbeiten in der Schule zu erledigen hat.

„Hier bei uns an der Schule hat der Hausmeister schon extrem viel Arbeit mit dem Außengelände“, sagt die Schulleiterin mit Blick auf den großen Schulhof und die Grünanlagen.

Die ganzen sechs Wochen wird Jörg Paulus nicht durcharbeiten – auch er hat Urlaub: „In der dritten und vierten Ferienwoche bin ich weg“, sagt der Vater zweier erwachsener Söhne.

Er fährt mit seiner Familie nach Zell am See in Österreich. „Wenn ich dann wiederkomme, muss ich noch die restlichen Stühle und Tische wieder aufstellen. In der sechsten Ferienwoche kommen meistens auch die Lehrer schon wieder an die Schule. (Susanna Battefeld)