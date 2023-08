Live-Treff in Frankenberg fällt am 3. August aus

Wetter zu schlecht

Der Live-Treff am 3. August in Frankenberg fällt aus. Das hat Veranstalter Christoph Düber am Donnerstagmittag mitgeteilt.

Frankenberg - Bei der Musikreihe Live-Treff in Frankenberg sollte am Donnerstag, 3. August, eigentlich die Rockband „Grandmamas Backside“ auftreten. Wegen des schlechten Wetters wurde die Open-Air-Veranstaltung im Landratsgarten aber kurzfristig abgesagt, teilte Christoph Düber mit.

Der Live-Treff findet in den Sommerferien an sechs Donnerstagen ab 18 Uhr am Landratsamt an der Bahnhofstraße in Frankenberg statt. Die weiteren Bands in diesem Sommer sind: 10. August: Mille and More; 17. August: Zeiler & Bender; 24. August: Dukes; 31. August: Steelbreaker. Der nun abgesagte Auftritt von „Grandmamas Backside“ soll hinten drangehängt werden, also in der ersten Septemberwoche nachgeholt werden.