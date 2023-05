Maistadtfest in Frankenberg: Geschäfte auch am Sonntag offen

Von: Gerhard Meiser

Die Seifenblasen-Show wird beim Maistadtfest in Frankenberg kleine und große Zuschauer faszinieren. Das © entstand beim Ederuferfest im vergangenen Herbst. archivFoto: mjx/nh

Musik, Tanz und jede Menge Angebote in Geschäften und an Ständen: Beim Frankenberger Maistadtfest des Kaufmännischen Vereins am Samstag und Sonntag, 6. und 7. Mai, wird wieder viel los sein in Bahnhofstraße und Fußgängerzone.

Frankenberg – An beiden Tagen wird ein umfangreiches Programm geboten – und das alles bei freiem Eintritt. Dazu sind die Geschäfte der heimischen Einzelhändler das ganze Wochenende verkaufsoffen: am Samstag von 9.30 bis 18 Uhr, am Sonntag von 12 bis 18 Uhr.

Beim Maistadtfest sollen alle Altersklassen auf ihre Kosten kommen. An 35 Marktständen gibt es viel zu erleben, das Angebot reicht von Autos über Bergkäse bis zu Deko- und Geschenkartikeln. Selbstverständlich gibt es auch kulinarische Genüsse wie Crêpes, Fleischspieße, Schokofrüchte, Churros und Antipasti sowie Bratwurst und das Frankenberger Klosterbier.

Auch an die jüngsten Besucher ist gedacht: Ein Karussell wird seine Runden drehen, es gibt Ballons und einen Bälle-Pool. Ein Seifenblasen-Spektakel wird Jung und Alt anziehen, ebenso der Auftritt der „Street-Dance-Company“.

„Wir freuen uns auf das Maistadtfest und auf viele Besucher aus der ganzen Region. Das Stadtfest ist immer ein willkommenes Wochenendprogramm für die ganze Familie“, sagt André Kreisz, der Vorsitzende der Frankenberger Kaufleute. „Nach der Corona-Pandemie sollen die Besucher wieder unbeschwert feiern können.“

Das Programm: Samstag: ab 11 Uhr: Stadtkapelle Frankenberg; 14 bis 16 Uhr: Seifenblasen-Show; 16 Uhr: Tanzdarbietungen der Burgwaldnarren; Sonntag: 14 bis 16 Uhr: Seifenblasen-Show; 14 bis 17 Uhr: „Kotten Stompers“ mit Classic-Jazz, Swing, Dixieland, New-Orleans-Jazz und Blues; 15.30 Uhr: Street-Dance mit der Street-Dance-Academy Frankenberg.