Marburger Team mit Dr. Andreas Jerrentrup entwickelte Covid-19-App

Er leitet die Notfall-Aufnahme am Marburger Klinikum: Der aus Frankenberg stammende Dr. Andreas Jerrentrup entwickelte mit anderen Medizinern eine Internet-App, die Nutzern bei Verdacht auf eine Corona-Erkrankung eine erste Risikoeinschätzung und Handlungsempfehlungen geben soll. Was zunächst nur für die Region Marburg-Biedenkopf gedacht war, stieß jedoch bundesweit auf große Resonanz.

Marburg/Frankenberg. Um verunsicherten Betroffenen bei einer möglichen Selbsteinschätzung zu helfen, hat ein Entwicklerteam des Marburger Universitätsklinikums und der Philipps-Universität eine App für einen einfachen Corona-Check erarbeitet.

Binnen weniger Tage nach der Veröffentlichung klickten sich mehr als eine Million Menschen bundesweit durch „covid-online.de“, 650 000 füllten den digitalen Fragebogen aus.

„Das zeigte uns, wie groß die Verunsicherung der Menschen in diesen Tagen ist“, berichtet der aus Frankenberg stammende Dr. Andreas Jerrentrup, Chefarzt der Notaufnahme am Uni-Klinikum Marburg und Mitentwickler der Web-Applikation.

Auch wenn es sich ausdrücklich nicht um eine Selbstdiagnose-App handele, so solle die Anwendung eventuell Betroffene doch beraten, ihnen lenkende Handlungsempfehlungen geben und dadurch das Gesundheitssystem entlasten.

„Jeder Corona-Verdachtsfall in der Notaufnahme sorgt durch die aufwändigen Hygienemaßnahmen für erheblichen Mehraufwand“, sagt Dr. Jerrentrup.

Bereits zu Beginn der Epidemie im Februar hatte er mit seinem Team in der Klinik-Notaufnahme vorliegende Notfallpläne umgesetzt und spezielle Isolierbereiche eingerichtet.

Mit Innovation und High-Tech will man in der Gesundheitsregion Marburg-Biedenkopf der aktuellen Corona-Pandemie begegnen und die Patienten-Versorgung in Zusammenarbeit von Arztpraxis, Rettungsdienst und Universitätsklinikum verbessern.

So wurde unter der Leitung von Prof. Dr. Martin Hirsch, Professor für Künstliche Intelligenz in der Medizin an der Philipps-Universität Marburg, diese Web-App entwickelt, die Menschen mit Corona-Symptomen helfen soll, ihre Erkrankungswahrscheinlichkeit und ihre Risikodisposition einzuschätzen und gegebenenfalls schnelle Hilfe anzufordern.

VON KARL-HERMANN VÖLKER