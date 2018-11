Mehr als 1700 Besucher beim Frankenberger Kunstmarkt

Frankenberg. Qualitätsbewusst, kreativ und vielfältig präsentierte sich am vergangenen Wochenende der 33. Kunstmarkt der Frankenberger Culturwerkstatt.

An den beiden Tagen strömten mehr als 1700 Kunstliebhaber in die Ederberglandhalle, um die Arbeiten der 39 Künstler zu bestaunen und zu bewundern – und auch zu kaufen.

Die Palette reichte von handgefertigten Unikaten über kunstvolle Wohnaccessoires bis zu feinen Designs und besonderen Geschenken. Die Käufer durften sich sicher sein: Sie wurden Besitzer einzigartiger Handwerkskunst.

Besonders beeindruckend wurde dieses Mal die Domäne der Malerei umgesetzt. In allen Gängen waren die farbenprächtigsten Bilder zu sehen – beispielsweise in Acryl-, Öl- oder in Pastelltechnik.

Unter dem Strich bot der Frankenberger Kunstmarkt wieder eine bunte Mischung an Materialien, Farben und Formen – eben Kunst der verschiedensten Art.

Beim „Schnapszahl-Jubiläum“ freute sich Christian Röder von der Culturwerkstatt vor allem darüber, dass sich auch wieder viele regionale Künstler an dem Kunstmarkt beteiligten – darunter Ralf Müller aus Vöhl, die Tiermalerin Ingrid Dick aus Viermünden und Karin Freese aus Schmittlotheim.

Darüber hinaus waren in Frankenberg aber auch etliche überregionale Künstler vertreten – unter anderem aus Bamberg und Frankfurt. (mjx)

