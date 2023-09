Frankenberger Kulturring zog Jahresbilanz und stellte neue Spielzeit vor

Von: Karl-Hermann Völker

Theater, Kabarett, Konzert: Diese Künstlerinnen und Künstler werden in der neuen Spielzeit beim Frankenberger Kulturring zu Gast sein. Von oben links Bernd Gieseking, Dresdner Salondamen, Marco Tschirpke, Elbtonal Percussion, Schwester Lilli sowie die Schauspieler Lukas Sauer, Ulrike Frank und Carsten Hayes. © nh

„Die Menschen haben wieder viel Lust auf Kultur!“ Freude und Erleichterung klang aus dem Jahresbericht von Birgit Gabriel, Schatzmeisterin des Kulturrings Frankenberg, als sie ihre Finanzbilanz für das Jahr 2022 vortrug und von rund 1500 Besuchern bei Bühnenveranstaltungen und Konzerten berichtete.

Frankenberg – Pandemie, Sanierung der Ederberglandhalle und Suche nach Ausweichorten hatten die Arbeit des Kulturvereins „fest im Griff und monatelang fast lahmgelegt“, wie Vorsitzender Dieter Ohlsen bestätigte. Doch seit Einweihung des „sehr gelungenen Philipp-Soldan-Forums“ im März 2023 sei nun wieder das gewohnte kulturelle Angebot möglich.

Die Jahreshauptversammlung, zu der der Kulturring in die Frankenberger Buchhandlung Jakobi eingeladen hatte, nutzte Ohlsen, um den 93 Mitgliedern, Sponsoren, Partnern und Helfern zu danken, die geholfen haben, dass sich „unser lebendiger und engagierter Verein für die Förderung der Kultur in unserer Stadt einsetzen konnte“. Besonderer Dank gelte der Stadt Frankenberg für die finanzielle Unterstützung.

Ausblicke auf die neue Spielzeit: Bei der Jahreshauptversammlung stellte der Vorstand des Frankenberger Kulturring mit (von links) Birgit Gabriel, Marie-Luise Kinzel, Barbara Schindhelm, Dieter Ohlsen und Susanna Krobisch das neue Programm in Flyer und Internet vor. © Karl-Hermann Völker

Als besonders erfolgreiche Veranstaltungen des Kulturrings nannte Dieter Ohlsen in seinem Vorstandsbericht das Denkmalkonzert 2022 mit dem Vokalensemble „vocaldente“ in der Liebfrauenkirche, das Konzert um Museum mit dem Akkordeonkünstler Alexandro Bytchkov, das Gastspiel des bekannten Kabarettisten Matthias Richling, zwei Comedy-Abende mit Frieda Braun, das Kindertheater des Hessischen Landestheaters Marburg für die Grundschulen und die kabarettistische Jahreschronik mit Bernd Gieseking.

Pünktlich fertiggestellt vom Vorstandsteam zur Jahreshauptversammlung war der Veranstaltungsplan des Kulturrings für die neue Spielzeit: Den Auftakt macht, wie Dieter Ohlsen ankündigte, das Denkmalkonzert mit dem Leipziger Calmus-Ensemble am Sonntag, 10. September, ab 18 Uhr in der Liebfrauenkirche. Am 8. Oktober gibt es auf der Bühne des Philipp-Soldan-Forums den Theaterkrimi „Ein gemeiner Trick“ in der Regie von Marion Kracht. „Lachen auf Rezept“ verordnet dort am Donnerstag, 9. November, „Schwester Lilli“ mit ihrem neuesten Comedy-Programm. Von den „Bremer Stadtmusikanten“ erzählt Grundschulkindern am 30. November das Hessische Landestheater Marburg.

Zum Wiedersehen mit dem beliebten Kabarettisten Bernd Gieseking und seiner traditionellen Jahreschronik „Ab dafür“ lädt der Kulturring für Donnerstag, 28. Januar 2023, ein.

Die „Dresdner Salon-Damen“ werden am 3. Februar im Philipp-Soldan-Forum für elegante Unterhaltung bieten. Crossover-Musik zwischen Klassik, Jazz und Weltmusik lässt am 21. März das Ensemble „Elbtonal percussion“ erklingen. Für „Empirisch belegte Brötchen“ sorgt am Donnerstag, 18. April, der Comedian Marco Tschirpke.

Eintrittskarten für diese Veranstaltungen des Kulturrings sind bereits ab sofort bei Reservix, in der HNA-Geschäftsstelle und der Buchhandlung Jakobi in Frankenberg erhältlich.

Literarisch eingestimmt hatte die Kulturring-Mitglieder zu Beginn der Hauptversammlung Buchhändlerin Inge Jakobi mit Texten aus Märchen und Traumwelten zwischen Dorothea Viehmann, den Brüdern Grimm und dem großen Erzähler der Gegenwart, Rafik Schami, dessen neuestes Werk „Wenn du erblühst, erblüht die Wüste“ sie vorstellte.

