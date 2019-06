"Mississippi-Feelings" sind Thema beim Frankenberger Open-Air-Classic

Mississippi Feelings: Musik aus dem amerikanischen Süden kündigen (von links) Martin J. Fischer, Burkhard Wick (Edertalschule), die Veranstalter Günter Beil und Markus Beil sowie Matthias Müller (Edertalschule) für die 14. Auflage der Frankenberger Open-Air-Classic am Samstag, 29. Juni, auf dem Freigelände des Autohauses Beil an.

„Mississippi feelings – Music of the American South“: Unter diesem Motto findet am Samstag, 29. Juni, auf dem Freigelände des Autohauses Beil in der Siegener Straße die nun schon 14. Auflage des Frankenberger Open-Air-Classic statt.

Die Schirmherrschaft hat der Hessische Kultusminister Prof. Dr. Alexander Lorz übernommen, das Konzert wird durch den Kultursommer Nordhessen gefördert. Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt kostet 15 Euro. Der Vorverkauf hat bereits begonnen (siehe Hintergrund).

Mississippi ist ein Staat im Süden der USA, die westliche Grenze bildet der 3778 Kilometer lange Strom Mississippi. Für ein wahres Südstaaten-Feeling werden bei dem Konzert unter freiem Himmel auch die „Special-Guests“ des Abends sorgen: der amerikanische Chor „Wisconsin Gospellers“ unter der Leitung von Dr. Martin Ulrich.

Jazz und Gospel

Ulrich ist Professor am Lakeland College in der Nähe von Milwaukee, seine Eltern und Großeltern stammen aus Frankenberg. Der Musikpädagoge mit heimischen Wurzeln leitete auch schon einmal das Jugendsinfonieorchester der Edertalschule – unter anderem bei der Regionalbegegnung „Schulen in Hessen musizieren“ vor zwei Jahren in der Kulturhalle.

Die Besucher dürfen sich an dem Sommerabend Ende Juni aber auch auf die altbekannten Mitwirkenden freuen: die Musikensembles der Edertalschule Frankenberg und der Christian-Rauch-Schule Bad Arolsen, zudem auf die Jazz-Combo „Back to Jazz“ mit Doc „Molly“ Hassel. Die „Wisconsin Gospellers“, die in dieser Zeit auf Tour in Hessen und auch im Rheinland sind, werden die jungen Musiker aus Frankenberg und Bad Arolsen bei ihrem Auftritt unterstützen.

Historische Filmmusik

„Vokal und instrumental, jazzig und poppig. Für eine anregende und unterhaltsame musikalische Mischung ist gesorgt“, versprechen Martin J. Fischer, der Leiter des Orchesters der Edertalschule, sowie die Veranstalter Günter und Markus Beil. Auf dem Programm stehen unter anderem Stücke aus der Fernsehserie „Fackeln im Sturm“ aus dem Jahr 1987, Filmmusik aus dem historischen Kriegsfilm „Der Patriot“ aus dem Jahr 2000 und ein Elvis-Presley-Medley.

Musiker des Staatstheaters

Bei der Vorbereitung auf das Konzert arbeiten die beiden Orchester der Edertalschule und der Christian-Rauch-Schule wieder mit Profis des Staatstheaters Kassel zusammen – das Programm wird mit den Schülern in Workshops in Frankenberg und Bad Arolsen erarbeitet. An dem Konzert werden diesmal auch fünf Musiker des Staatstheaters selbst mitwirken. „Zusammen mit der Big Band der Edertalschule sowie den Chören beider Schulen kann man bei dem Konzert wieder die ganze Bandbreite schulmusikalischer Arbeit erleben“, sagt Veranstalter Günter Beil.

Service: Karten zum Preis von 15 Euro gibt es beim Autohaus Beil in Frankenberg und Korbach, in den Buchhandlungen Jakobi und Hykel sowie beim Kultursommer Nordhessen.