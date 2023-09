Mit Volldampf an Rhein und Main

Dampflok-Nostalgie: Die Eisenbahnfreunde Treysa gehen wieder auf Tour. Für Oktober bieten sie drei nostalgische Sonderfahrten an. © Eisenbahnfreunde Treysa (Archiv)

Waldeck-Frankenberg – Nach Köln, zur Festung Ehrenbreitstein mit Schifffahrt oder nach Würzburg: Die Sonderfahrten der Eisenbahnfreunde Treysa an Rhein und Main bieten wieder reizvolle Ziele. Hier eine Übersicht der für Oktober geplanten Touren:

Mit dem nostalgischen Dampfsonderzug und der Dampflok 35 1097 am Samstag, 14. Oktober, nach Köln.

In der Domstadt am Rhein haben die Teilnehmer den Tag zur freien Verfügung – um zum Beispiel den Kölner Zoo, den Dom, die Altstadt zu besuchen oder einfach einen schönen Bummel in der Stadt unternehmen zu können. Um die Höhen des Westerwaldes zu überwinden, wird zur Verstärkung eine historische Diesellok der Baureihe 218 der Brohltalbahn für Nachschub sorgen. Nicht nur die idyllische Lahntalbahn, sondern auch der Westerwald laden zum besonderen Fahrterlebnis ein, heißt es in einer Pressemitteilung der Eisenbahnfreunde Treysa.

Der Zug macht Halt in Treysa, Neustadt, Stadtallendorf, Kirchhain, Marburg, Niederwalgern, Gießen, Wetzlar, Weilburg, Limburg, Westerburg, Altenkirchen, Au.

Am Samstag, 21. Oktober, geht‘s wieder unter Dampf im Rheinexpress bis zur Festung Ehrenbreitstein.

Der bewirtschaftete Dampfsonderzug startet auf eine große Reise in das Mittelrheintal. Auf dieser Fahrt haben die Fahrgäste die Wahl, den größten Kaltwassergeysir der Welt zu besichtigen oder eine Fahrt mit der bekannten Brohltalbahn im Vulkan-Express die Höhen der Eifel zu erklimmen. Beides wird per Schiff und inklusive Mittagessen auf dem Schiff erreicht. Der Zug der Eisenbahnfreunde Treysa wird ab Treysa von der historischen Dampflok 35 1097 gezogen. Auf schneller Fahrt geht‘s durch das idyllische Lahntal, bekannt durch die zahlreichen Brücken und Tunnel, bis zur Festung Ehrenbreitstein. Dort erwartet bereits das Schiff die Fahrgäste des Sonderzuges, um die ausgewählten Ziele zu erreichen.

Der Zug macht Halt in Treysa, Neustadt, Stadtallendorf, Kirchhain, Marburg, Niederwalgern, Gießen, Wetzlar, Weilburg, Limburg.

Im nostalgischen Dampfsonderzug am Samstag, 28. Oktober, auf Drei-Flüsse-Fahrt nach Würzburg.

Der bewirtschaftete Dampfsonderzug startet auf eine große Reise in die Mainstadt. Der Zug wird ab Treysa von der Dampflok 35 1097 gezogen. Auf der Hinfahrt serviert das ehrenamtliche Servicepersonal ein kleines Frühstück am Platz. In Würzburg haben die Reisenden die Möglichkeit, mit einem Schiff den Main zu erkunden, inklusive Kaffee und Kuchengedeck (Fahrzeit ca. 90 Minuten). Danach steht Würzburg zur freien Verfügung.

Der Zug macht Halt in Treysa, Borken, Wabern, Grifte, Kassel-Wilhelmshöhe, Melsungen, Rotenburg, Bebra, Bad Hersfeld, Fulda.

Frühzeitige Buchung wird empfohlen Die Fahrt im bewirtschafteten Sonderzug beinhaltet jeweils auch die Rückfahrkarte sowie die in der Beschreibung aufgezählten Zusätze. Um frühzeitige Buchung wird gebeten. Der Erlös der Fahrteinnahmen wird zum Erhalt der historischen Schienenfahrzeuge genutzt.

Ob die Fahrten stattfinden können, steht vier Wochen vor der jeweiligen Tour fest. Weitere Informationen zur Fahrt sowie Fahrkarten mit Platzreservierungen sind unter eftreysa.de oder per Tel. 0 66 98/ 91 10 441 erhältlich.