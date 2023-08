Buntes Programm zum Park- und Lichterfest in Frankenberg

Teilen

Stimmungsvolle Atmosphäre und ein buntes Programm für Groß und Klein erwartet die Gäste beim Frankenberger Park- und Lichterfest im Frankenberger Teichgelände. © Harald Hörl

Frankenberg feiert drei Tage Park- und Lichterfest im Teichgelände.

Frankenberg - Zum Park- und Lichterfest lädt die Stadt Frankenberg für 25. bis 27. August in das Teichgelände ein. An drei statt wie bisher an zwei Tagen wird dort ein buntes Programm geboten. Alle Veranstaltungen sind kostenfrei und für Essen und Getränke ist das ganze Wochenende gesorgt – unter anderem mit regionalen Burger mit Rindfleisch aus dem Goldbachtal.

Das Fest beginnt bereits am Freitagabend, 25. August mit einem kulturellen Leckerbissen: Das Schattenspieltheater der Dämmerung, das bereits 2019 zum Stadtjubiläum aufgetreten ist, wird um 20 Uhr Goethes Faust für Erwachsene präsentieren.

Gäste sollten sich bequeme Sitzgelegenheiten mitbringen. Cateringstände und ein Weinstand begleiten den Kulturabend kulinarisch.

Am Samstag erwartet die Kinder ab 14 Uhr ein abwechslungsreiches Programm mit Kinderschminken, Aquaplay, Aqua Scooter, Hüpfburg, Vorlesestunden sowie Tanzvorführungen der Kita Schreufa. Auch der bekannte Kindermusiker Fux tritt auf. Das Theater der Dämmerung spielt die Märchen Aschenputtel um 14 Uhr, Rotkäppchen um 16.30 Uhr und Die Bremer Stadtmusikanten um 18 Uhr. Ab 19.30 Uhr beginnt das Abendprogramm mit der Band The Rollators, die für ausgelassene Stimmung sorgen wollen.

Eine Feuershow folgt um 22 Uhr. Diese Performance setzt das Element Feuer in Szene, bevor ab 22.30 Uhr mit Tanz und Musik der Zauber Ostafrikas durch das von Tausenden bunten Lichterketten, Lampions und Teelichtern illuminierte Teichgelände weht.

Mit Blick auf Natur- und Klimaschutz sowie aus Gründen der Kosteneffizienz hat die Stadt entschieden, in diesem Jahr auf ein Feuerwerk beim Park- und Lichterfest zu verzichten.

Der Sonntag, 27. August, startet um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Anschließend lädt die Stadtkapelle zum Frühschoppen bis zirka 15 Uhr ein, um das Fest in entspannter Atmosphäre ausklingen zu lassen.