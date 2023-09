Nächste Vollsperrung auf Bundesstraße 252 - diesmal bei Frankenberg

Von: Jörg Paulus

Teilen

Symbolbild © -

Auf der Bundesstraße 252 steht die nächste Vollsperrung bevor: Ab Montag, 18. September, wird die Bundesstraße auf der Frankenberger Ostumgehung bis voraussichtlich Ende des Jahres in beide Richtungen gesperrt werden. Das hat Hessen-Mobil angekündigt.

Frankenberg – Die Vollsperrung bei Frankenberg ist dann die vierte gleichzeitig auf der B 252 im Landkreis: Die Bundesstraße ist seit Januar bei Dorfitter gesperrt, seit Anfang Juli in Bottendorf und seit drei Wochen zwischen Ernsthausen und Münchhausen.



Auf der Frankenberger Ostumgehung erneuert Hessen-Mobil nun zwischen den Anschlussstellen Bottendorf – dort trifft die B 252 auf die B 253 – und Frankenberg-Nord (Ederstraße) die Fahrbahn auf einer Länge von 3,2 Kilometern. Die B 252 verläuft in dem Bereich für einige Kilometer zusammen mit der B 253. Auch die Zu- und Abfahrten an den Anschlussstellen erhalten neuen Asphalt.

Zudem soll an der Rampe an der Anschlussstelle aus Richtung Gemünden/Friedrichshausen (L 3073) sowie an den beiden Brücken über die Nemphe und das Kalte Wasser gearbeitet werden. Der Bund investiere dafür insgesamt 2,4 Millionen Euro.



Der Verkehr der B 252 wird ab Marburg großräumig von der Marburger Stadtautobahn über die B 3, über Schönstadt, Gemünden, Römershausen, Dörnholzhausen und Geismar umgeleitet. Ab Geismar gelangt man wieder auf die B 253 in Richtung Kassel und auf die B 252 in Richtung Korbach.



Umleitungen auch ab Battenberg und Rosenthal

Für den Verkehr der B 253 von sowie in Richtung Battenberg wird eine lokale Umleitung durch die Frankenberger Innenstadt eingerichtet. Diese führt aus Richtung Battenberg ab der Anschlussstelle Röddenau (Röddenauer Kreisel) über Ruhrstraße, Goßbergstraße, Wilhelmstraße und Ederstraße zur Anschlussstelle Frankenberg-Nord und umgekehrt.

Für den Verkehr aus Rosenthal gibt es zudem in Frankenberg eine eigene Umleitung von der Rosenthaler Straße zur Bottendorfer Straße und umgekehrt. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert.