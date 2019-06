Neue Gruppe in Frankenberg: Training mit Kinderwagen

Frankenberg. Da wird der Buggy zum Trainingsgerät: Die Löhlbacher Fitnesstrainerin Nadine Gieße-Datiles – bietet für junge Mütter ein Übungsprogramm an der frischen Luft an, bei dem diese ihr Baby im Buggy oder Tragetuch mitnehmen können.

Neun junge Mütter haben sich mit ihren Babys im Buggy vor der Ederberglandhalle aufgestellt und strecken die Arme in die Luft. Sie lockern sich auf für das knapp einstündige Fitness-Training. Die Kleinen schauen interessiert zu, was ihre Mamas da machen.

Trainerin Nadine Gieße-Datiles erklärt, wie die Frauen mit den Händen am Griff der Kinderwagen Kniebeugen, so genannte Squats, und Ausfallschritte ausführen sollen. Diese und andere Übungen kräftigen den Beckenboden und die Körpermitte, die nach den Strapazen der Geburt wieder in Form gebracht werden sollen.

Im Kinderwagen der 32-jährigen Übungsleiterin sitzt ihre einjährige Tochter Malina. Auch Ehemann Emmer begleitet zur Unterstützung meist das Training.

Nach dem Aufwärmen geht es im Gänsemarsch los. Im flotten Nordic-Walking-Schritt rollt die Karawane durchs Teichgelände. „Schneller, mehr Tempo“, feuert die Trainerin die Frauen an. Sie schieben mit einer Hand den Kinderwagen, die andere wird ausgestreckt. Den Kindern scheint es zu gefallen. Sie sitzen ruhig in ihren Wagen, Keines weint.

„Stopp!“, ruft Nadine Gieße-Datiles. Aber das heißt nicht ausruhen. Der Lauf wird unterbrochen durch die Kräftigungsübungen. Dann geht es weiter, hin zum Spielplatz mit den Trainingsgeräten für Erwachsene. Auch sie werden ins Programm einbezogen.

„Fordern, aber nicht überfordern“, lautet die Devise der Übungsleiterin, die sich zusätzlich zu ihrer Ausbildung als Fitnesstrainerin kürzlich auch im ganzheitlichen Training für Schwangere und Mütter weitergebildet hat: als prä- und postnatale Trainerin nach dem Super-Mama-Fitness-Programm von Heike Thierbach.

Zusammen mit ihrem Ehemann Emmer betreibt Nadine Gieße-Datiles in Löhlbach das Fitness- und Tanzstudio „Move-EN-Fit“ (HNA berichtete) und bietet dort – neben anderen Kursen – folgendes aus dem Mama-Fitness-Programm an: den „Happy-Bauch-Kurs“ für Schwangere, den Kurs „Bauch, Beutel, Po“ für Mütter mit Babys im Tragetuch und den hier beschriebenen Bauch-Buggy-Go-Kurs für Mütter, deren Kinder (noch) gerne im Kinderwagen oder Tragetuch sitzen – also Kinder bis circa drei Jahre.

Für die Mütter im Frankenberger Teichgelände endet das Training mit Entspannungsübungen. Dann geht es im Spaziertempo zurück zum Parkplatz – etwas geschafft, aber gut gelaunt.

„Es macht Spaß. Man kann etwas für sich tun und das Kind mitnehmen. Man braucht dafür keinen Babysitter“, sagt eine der Frauen. „In der Gruppe macht der Sport mir und auch dem Kind viel Spaß“, sagte eine andere.

Nadine Gieße-Datiles hat die Erfahrung gemacht, dass nur selten mal ein Kind während des Trainings weint. „Dann kann die Mutter selbstverständlich anhalten und sich kümmern.“ Beim Rückweg haben die Frauen Gelegenheit, ein wenig zu plaudern. Meist geht es dann um Kinderkrankheiten und Tipps zur Babypflege.

Informationen: Auf der Facebook-Seite „Move-EN-Fit-Studio“ oder per E-Mail unter moveenfit@gmail.com. Der nächste Kurs startet im August. Er erstreckt sich über acht Wochen und kostet 90 Euro. "