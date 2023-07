Neuer Radweg in Frankenberg: Tonnenschwere Brücke ist da

Von: Celine Kühn

Das erste Brückenteil wird von einem 250-Tonnen-Kran in Position gebracht. Das Stück ist 27,5 Meter lang und wiegt 21 Tonnen. © Celine Kühn

Die ersten Teile der Radwegbrücke am Frankenberger Wildpark Ortsausgang Richtung Schreufa sind da. Die Brücke soll diese Woche vervollständigt werden.

Frankenberg – Dienstagmorgen halb 10 an der Otto-Stoelcker-Straße unterhalb des Frankenberger Wildparks: Der Kran, der die Bauteile der neu entstehenden Radwegbrücke transportiert, setzt sich in Bewegung. Er befördert das erste Stück der Brücke auf das millimetergenau ausgemessene Behelfsgerüst aus Holz.

Daran wird sich ein weiteres Stück anschließen, sodass die Brücke eine Breite von vier Metern misst. Befestigt werden die Brückenstücke zusätzlich an Betonpfeilern.

144 Tonnen schwer

Das erste Teil, das den Startschuss für den Brückenbau über die Eder markiert, ist 27,5 Meter lang und wiegt 21 Tonnen. Insgesamt besteht die Brücke aus sechs Einzelteilen, die gemeinsam 144 Tonnen wiegen und in dieser Woche alle mithilfe von Kränen auf ihre Positionen gehievt werden. Am Ende der Woche soll die 80 Meter lange Brücke fertig sein. Abschließend folgen noch Betonplatten, Geländer und die Beleuchtung des Weges.

Die Brücke entsteht unterhalb des Wildparks am Ortsausgang Richtung Schreufa. Für die Beförderung der Brückenteile braucht es schweres Gerät: Zwei 250-Tonnen-Kräne sind im Einsatz.

Hier entsteht der mittlere Brückenteil. Der-250-Tonnen-Kran wird in einen 500-Tonnen-Kran umgerüstet. © Kühn, Celine

Einer von ihnen wird nun zum 500-Tonnen-Kran aufgerüstet, da die mittleren Teile der Brücke zehn Tonnen mehr wiegen als ihre benachbarten Stücke. „Weil wir mit den Kränen so weit ausgreifen müssen, brauchen wir nach hinten einiges an Gegengewicht“, erklärt Jürgen Saure, Projektleiter der Stadt Frankenberg.

Maßgeschneiderte Teile

Kurz bevor das erste Teil auf seine Position niedergelassen werden kann, wird noch einmal nachgemessen, ob denn auch wirklich alles passt. Das Brückenstück wird haargenau ausgerichtet. Besonders interessant neben dem Kraftakt an sich: Jedes Brückenstück wurde einzeln gebaut. „Die Teile werden hier vor Ort beim Einheben das erste Mal aneinandergesteckt“, sagt Johannes Völlmecke von der Stadt.

Die grundlegenden Bauarbeiten für die Radwegbrücke haben im Dezember begonnen. Der Radweg aus Richtung Schreufa soll so künftig über die Eder führen und im Bereich Hengstfurt/Walkemühle an den Radweg R6 angebunden werden. Von dort aus kann man dann nach rechts in die Innenstadt oder nach links Richtung Viermünden und Geismar fahren. Die Gesamtkosten des Projektes beziffert Jürgen Saure auf 3,3 Millionen Euro.