Gedenkveranstaltung des Bundes der Vertriebenen am Frankenberger Bahnhof

Von: Gerhard Meiser

Gedenkveranstaltung: Am Bahnhof erinnerten sich die Menschen an die Ankunft der Heimatvertriebenen vor 77 Jahren in Frankenberg. © Gerhard Meiser

Eine Gedenkveranstaltung des Bundes der Vertriebenen zu einem Ereignis am 21. Juli 1946 fand jetzt am Frankenberger Bahnhof statt.

Frankenberg – Es war ein Tag der Erinnerungen. Erinnerungen an den 21. Juli 1946, als 1200 Heimatvertriebene aus dem Sudetenland mit einem Eisenbahntransport am Frankenberger Bahnhof ankamen. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren sie von der böhmisch-mährischen Grenze in der heutigen Tschechischen Republik ausgewiesen und in die Mitte Deutschlands ausgesiedelt worden.

77 Jahre sind seither vergangen. Trotzdem haben sich am Jahrestag rund 40 Menschen am Bahnhof in Frankenberg getroffen, um den Ereignissen der Nachkriegszeit zu gedenken – Betroffene, die an diesem Tag in Frankenberg ankamen, aber auch Kinder und Enkelkinder, die sich bei dieser Gelegenheit über die Geschichte ihrer unmittelbaren Verwandten informieren wollten. Zu der Gedenkveranstaltung hatte der „Bund der Vertriebenen Waldeck-Frankenberg“ mit seinem Vorsitzenden Rüdiger Richter eingeladen.

Bei der Begrüßung freute sich Richter insbesondere über die „unerwartet große Gruppe“. Dabei machte er vor allem auf die „unbedingte Notwendigkeit“ aufmerksam, das Thema Vertreibung und Integration nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. „Wenn es jetzt nicht gelingt, die Enkel und auch die Urenkel für diese Zeit und diese Ereignisse zu sensibilisieren, dann ist es irgendwann zu spät“, sagte Richter. In einigen Jahren werde die „Erlebnisgeneration“, die noch über die realen Umstände erzählen könne, altersbedingt wohl nicht mehr existent sein.

Bei dem Treffen zum 77. Jahrestag am Frankenberger Bahnhof kam es auch zu emotionalen Bildern. Eine 25 Jahre alte Frau, die unbedingt etwas über die Herkunft und Historie ihrer schon längst verstorbenen Großmutter erfahren wollte, war bei den Gesprächen der seinerzeit Betroffenen beispielsweise zu Tränen gerührt. Vor allem musste sie von den noch lebenden Vertriebenen erfahren, dass an dem heißen Sonntag vor 77 Jahren selbst geschöpftes Wasser aus einem Reservoir der Bahn die einzige Erfrischung gewesen sei.

Eine inzwischen 90-Jährige aus Gemünden, die an der Veranstaltung nicht teilnehmen konnte, ließ mitteilen, dass sie seinerzeit innerhalb von zwei Stunden und mit nur 15 Kilogramm Gepäck ihre Heimat Troppau verlassen musste. Insbesondere kam es bei der kleinen Gedenkveranstaltung zu einem Wiedersehen von Menschen, die sich wegen ihrer verschiedenen Wohnorte jahrzehntelang aus den Augen verloren hatten. Die weiteste Anreise hatte beispielsweise ein Mann aus Kassel.

„In vielen Gesprächen haben wir am Jahrestag der Ankunft in Frankenberg von bedrückenden Schicksalen erfahren“, resümierte Rüdiger Richter die Veranstaltung. Er wolle nun versuchen, auch in den Schulen über die Zeit von Vertreibung und Integration berichten zu können.