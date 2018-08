Paar aus Geismar heiratet am beliebten Hochzeitstermin 18.8.18

Geismar. Als wir Stefanie Garthe-Keßler und Sven Seibel am Dienstag besucht haben, war ihnen die Nervosität bereits anzumerken. Ihr großer Tag war da nicht mehr weit: Die beiden heiraten am 18.8.2018, einem wegen der besonderen Zahlenfolge beliebten Heiratsdatum.

Damit sind sie eins von 22 Paaren in Waldeck-Frankenberg, die sich heute das Ja-Wort geben.

Dass ihr Hochzeitstag auf das außergewöhnliche Datum fallen würde, hätte das Paar aus Geismar, das bereits drei Töchter hat, vor gut vier Monaten noch nicht gedacht. Heiraten war zu diesem Zeitpunkt noch kein Thema – zumindest für den nichtsahnenden Bräutigam. Seine Freundin hatte längst andere Pläne. Genauso unvergesslich wie das Datum ist nämlich der Antrag, den die 33-Jährige ihrem Freund im April gemacht hat: „Ich habe drei Monate lang kurze Videos gedreht, in denen ich Freunde und Familienmitglieder gefragt habe, warum Sven und ich so gut zusammen passen, dass wir heiraten sollten“, erzählt Garthe-Keßler.

Das Ende des Videos zeigt sie selbst, wie sie zum Fußballverein nach Halgehausen fährt, um ihn dort zu überraschen: „Sven hat den Film im Vereinsheim gesehen, Freunde haben ihn unter einem Vorwand hingebracht. An der Stelle, an der ich im Video die Tür öffne, habe ich auch in echt das Vereinsheim betreten und ihn gefragt.“ Der 35-Jährige habe sofort Ja gesagt.

Dass die beiden ausgerechnet am 18.8. heiraten, sei nicht geplant gewesen und habe sich eher zufällig ergeben. „Wir wollten auf jeden Fall noch dieses Jahr im Sommer heiraten, am besten im August, wegen des guten Wetters“, erklärt Seibel, der künftig Garthe-Keßler heißen wird. Erst beim Blick in den Kalender sei ihnen das besondere Datum aufgefallen. Leider sei ein Termin beim Standesamt in Frankenberg am 18.8. nicht mehr möglich gewesen. Aber das Paar nimmt es sportlich: „Dafür heiraten wir jetzt kirchlich am 18. und standesamtlich einen Tag vorher.“

Die Trauung findet heute in der Kirche Mohnhausen statt. „Es ist der perfekte Ort zum Heiraten, eine romantische, kleine Kirche“, schwärmt die Braut. Danach ist eine Feier mit hundert Gästen und Livemusik im Schützenhaus Geismar geplant. Da der 18. heute auf einen Samstag fällt, eignet sich der Tag optimal zum Feiern. Außerdem hat das einprägsame Datum noch einen weiteren Vorteil: „So kann er sich unseren Hochzeitstag besser merken“, sagt Garthe-Keßler lachend.

Auch, wenn das Paar sich freut, einen Termin am 18. bekommen zu haben, sind sich beide einig: „Wir würden auch an jedem anderen Tag heiraten.“