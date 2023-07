Parkhaus-Abriss und THM-Neubau in Frankenberg: Zeitplan steht fest

Von: Jörg Paulus

Das Parkhaus an der Uferstraße in Frankenberg soll abgerissen werden, um dort ein neues Gebäude für das duale Studium der Technischen Hochschule Mittelhessen zu bauen. © Paulus, Jörg

Der Neubau für das duale Studienangebot Studium-Plus der Technischen Hochschule Mittelhessen auf dem Gelände des Parkhauses an der Uferstraße in Frankenberg wird voraussichtlich im Herbst 2024 beginnen.

Frankenberg – Das hat der Landkreis am Freitag mitgeteilt. Die Stadt Frankenberg wird dafür das Parkhaus abreißen. Die entsprechenden Beschlüsse hatten Landkreis und Stadt bereits gefasst, nun hat der Kreis die konkrete Zeitplanung vorgelegt. Der THM-Campus in Frankenberg soll durch den Neubau weiterentwickelt und modernisiert werden, neue Räume für bis zu 180 Studenten sollen entstehen.

Bisher ist die THM im ehemaligen Gesundheitsamt am Landratsamt in der Bahnhofstraße untergebracht. Die Zahl der Studenten ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen; im dualen Studium lernen sie in den Betrieben und an der THM. „Die THM ist und bleibt ein wichtiger Faktor für den Bildungs- und Wirtschaftsstandort Waldeck-Frankenberg“, sagt Landrat Jürgen van der Horst.



Landkreis soll Mieter in dem Gebäude werden

Der Neubau soll als öffentlich-privates Kooperationsprojekt umgesetzt werden, das heißt, dass ein Unternehmen das Gebäude plant, baut, finanziert und auch betreibt. Der Landkreis mietet das Gebäude für die Unterbringung der THM – laut aktueller Planung für 25 Jahre.



Um einen Investor für das millionenschwere Projekt zu finden, werde der Landkreis in wenigen Wochen das europaweite Ausschreibungsverfahren mit vorgeschaltetem Teilnehmerwettbewerb und unter Einbeziehung eines Wirtschaftsprüfers und einer Anwaltskanzlei anstoßen, teilte der Kreis mit.



Der THM-Neubau ist nach dem Neubau der Beruflichen Schulen in der Kasseler Straße in Korbach das zweite Projekt, das der Landkreis auf diese Weise finanziert.



Die Stadt Frankenberg wird für das neue Gebäude die Fläche an der Uferstraße zur Verfügung stellen, auf der momentan noch das alte Parkhaus steht. Dieses wird dafür abgerissen werden.



„Wir sind sehr froh, dass jetzt ein realistischer Zeitplan für die THM vorliegt. Dieser ist mit der Stadt abgestimmt, sodass wir jetzt auch in die entsprechende Planung gehen können“, sagte Florian Held, der Pressesprecher der Stadt Frankenberg, am Freitag auf Anfrage. „Der Abriss wird so erfolgen, dass der Bau wie vorgesehen im Herbst 2024 beginnen kann.“



Zwei Jahre Bauzeit für drei Etagen

Die Bauzeit für das Großprojekt sei mit rund zwei Jahren geplant, teilte der Landkreis mit, sodass mit einer Fertigstellung des Gebäudes nach jetzigem Planungsstand etwa im Spätsommer 2026 zu rechnen ist. Laut der aktuellen Planung könnte der Hochschulbetrieb am neuen Standort dann im Herbst 2026 starten.



Entstehen soll ein dreigeschossiges Gebäude in dem auf zwei Ebenen der Studien- und Verwaltungsbetrieb stattfinden soll. Die dritte Ebene steht dem Betreiber des Gebäudes zur freien Nutzung zur Verfügung. Eine Idee wäre es, hier beispielsweise Mikroappartements für Studierende zu schaffen, heißt es vom Landkreis.