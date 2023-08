Parkplatz am Frankenberger Landratsamt ab 14. August gesperrt

Von: Jörg Paulus

Am Landratsamt in Frankenberg werden bereits neue Parkplätze angelegt. Rechts im Bild ein Teil des alten Kloster-Gebäudes. Das © Jörg Paulus

Landratsamt-Parkplatz in Frankenberg ist ab 14. August wegen Umbauarbeiten gesperrt.

Frankenberg - Der Parkplatz am Landratsamt in Frankenberg wird ab dem kommenden Montag, 14. August, gesperrt. Das hat die Stadtverwaltung am Dienstag auf HNA-Anfrage mitgeteilt. Ursprünglich war der Beginn der Sperrung schon für den 7. August vorgesehen gewesen, der Termin wurde aber um eine Woche verschoben.

Auf dem großen Parkplatz-Gelände an der Kreuzung Uferstraße/Jahnstraße werden neue Parkplätze angelegt. Gleichzeitig wird mit der Renaturierung der Nemphe begonnen, der Bach fließt dort bisher größtenteils unterirdisch in Richtung Eder. Die vorbereitenden Arbeiten zur Renaturierung des Ederzuflusses Nemphe haben im Bereich Jahnstraße/Eisen-Finger bereits vor einigen Wochen begonnen. Insgesamt sollen die Bauarbeiten voraussichtlich bis Weihnachten 2023 abgeschlossen sein, sagte der städtische Bauamtsleiter Karsten Dittmar.

Ab kommendem Montag wird zunächst eine Behelfszufahrt in die Jahnstraße gebaut, um die Anbindung der dortigen Firmen, Institutionen und Büros wie Eisen-Finger, Kettschau und Frankenberger Bank weiterhin sicherzustellen, erläuterte Dittmar. Danach werde mit dem Ersatzbau eines Durchlasses für die Nemphe begonnen. Dazu werde der Verkehr in die Jahnstraße hinein über die Behelfszufahrt geführt. Gleichzeitig werde damit begonnen, die alte Nehmphe-Unterführung abzubrechen und das Bachbett zu renaturieren.

Am Standort der abgerissenen Garagen neben dem alten Kloster-Gebäude entsteht derzeit bereits ein neuer Parkplatz. Bis voraussichtlich Oktober sollen diese Arbeiten abgeschlossen sein, dann könne man dort parken, kündigte die Stadtverwaltung an. Diese Parkplätze werden wie zuvor kostenpflichtig sein. Dort werden 88 Parkplätze, vier E-Parkplätze mit Schnellladesäulen (ab 2024) sowie zwei Behindertenparkplätze gebaut, informierte Dittmar.

Für die Zeit bis zur Fertigstellung der neuen Parkplätze empfiehlt die Stadt, auf die Parkplätze in der Uferstraße und im Parkhaus (beides kostenpflichtig) sowie auf der Wehrweide (kostenfrei) auszuweichen.

„Wir sind uns bewusst, dass die Baustellen im Moment an mehreren Stellen gleichzeitig zu Beeinträchtigungen führen, und bitten um Verständnis“, sagte Bürgermeister Rüdiger Heß in einer Pressemitteilung. Dass verschiedene Maßnahmen derzeit parallel laufen, liege an den Förderregularien. „Um die gewünschten Effekte zur Klimaanpassung und zur Stärkung der Nahmobilität mit Fördermitteln zu erreichen, müssen die Projekte in einem bestimmten Zeitraum abgeschlossen sein.“

