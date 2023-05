Frankenberger Pfingstmarkt: Hunderte Männer beim Frühschoppen in den Listenbach

Pfingstmarkt in Frankenberg: Auftakt mit 500 Senioren und Fassbieranstich

Von: Gerhard Meiser

Hoch hinaus: Auf Einladung von Bürgermeister Heß freuten sich die Senioren auf die Fahrt mit dem Riesenrad. © Gerhard Meiser

Mit dem Fassbieranstich beim Seniorennachmittag hat Frankenbergs Bürgermeister am Freitag, 26. Mai, den fünftägigen Pfingstmarkt eröffnet. Am Vormittag feierten schon Hunderte Männer im Listenbach.

Frankenberg – Zum ersten, zum zweiten und zum ...: Punkt 16 Uhr am Freitagnachmittag hat Bürgermeister Rüdiger Heß mit dem traditionellen Fassanstich den fünftägigen Frankenberger Pfingstmarkt eröffnet – das größte Volksfest in der Region. „Auf einen friedlichen Pfingstmarkt“, sagte der Bürgermeister, als das erste Bier in die Krüge floss.

Rund 500 Senioren beim Seniorennachmittag im neuen Festzelt applaudierten, während der Musikvereins Rhena unter Leitung von Jürgen Klingelhöfer „Ein Prosit der Gemütlichkeit“ anstimmte. Die Stimmung im Festzelt war fantastisch.



Die ältesten Gäste ehrte Heß mit einem Präsentkorb: Maria Wohlfahrt und Kurt Nowak, beide Jahrgang 1926. Den geselligen Nachmittag beim Pfingstmarkt mit Kaffee und Kuchen für die Senioren aus der Kernstadt und aus allen Stadtteilen gibt es seit 1999. „Die Senioren sollen hier in gemütlicher Runde viel Freude miteinander haben“, sagte Bürgermeister Heß. Sein Dank galt nicht nur dem Organisationsteam um Marion Schultz, sondern auch allen Helfern.



Ehrung der Ältesten: (von links) Marion Schultz von der Stadtverwaltung, Maria Wohlfahrt (Jahrgang 1926), Betreuer Andreas Mehovic, Kurt Nowak (Jahrgang 1926) und Bürgermeister Rüdiger Heß. © Meiser, Gerhard

Dass beim Festgottesdienst am Sonntag auch eine Konfirmation gefeiert wird, darauf machte Schaustellerpfarrer Volker Drewes aufmerksam. „Lasst uns den Tag nutzen, um uns am Programm und an den Begegnungen zu erfreuen“, sagte der Frankenberger Pfarrer Horst Schiffner. Unter den Gästen waren auch die SPD-Landtagsabgeordnete Dr. Daniela Sommer (SPD) und Stadtrat Friedhelm Schneider.



Nach Kaffee und Kuchen lud Bürgermeister Heß die Senioren noch zu einer Fahrt mit dem Riesenrad ein. Die Mitfahrer genossen den Blick auf Frankenberg von oben.



Frankenberger Pfingstmarkt: Hunderte Männer beim Frühschoppen in den Listenbach

Für viele Männer hatte der Frankenberger Pfingstmarkt am Freitagmorgen bereits mit dem Marsch in den Listenbach begonnen, der sich wie immer dem Maizug (siehe Seite 4) anschloss. Auf der Waldlichtung am Wanderweg Knebelsrod trafen sich Hunderte Männer jeden Alters und aus allen gesellschaftlichen Kreisen zum Frühschoppen mit Bier, Bratwurst und Kotelett. Für Musik sorgten die Stadtkapelle Frankenberg und der extra ins Leben gerufene Listenbach-Projektchor.

Am heutigen Samstag steht von 9.30 bis 13 Uhr die große Tierschau auf dem Programm, ab 20 Uhr steigt die Mallorca-Party mit Tobee. Bei Einbruch der Dunkelheit gibt es ein Ballonglühen mit vier Heißluftballons. Am Sonntagabend ist Disco-Party im Festzelt. Der Pfingstmarkt endet am Dienstag mit dem Frühschoppen und vergünstigten Fahrpreisen. mjx

