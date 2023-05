Pfingstmarkt in Frankenberg: Programm mit neuen Attraktionen

Von: Gerhard Meiser

Ein Herz für den Pfingstmarkt: (von links) Reiner Grün (Stadt Frankenberg), Bürgermeister Rüdiger Heß, die Organisatoren Max und Annabell Wagner sowie Carsten Buch und Jörg Näther (Stadt). © Meiser, Gerhard

Schnapszahl: Von Freitag, 26. Mai, bis Dienstag, 30. Mai 2023, findet auf der Wehrweide in Frankenberg der 444. Frankenberger Pfingstmarkt statt.

Frankenberg – Der traditionsreiche Frankenberger Pfingstmarkt vom 26. bis 30. Mai soll wieder das größte Volksfest im Frankenberger Land werden – an den fünf Festtagen erwarten die Veranstalter wieder gut 200.000 Besucher. „Frankenberg freut sich auf den Pfingstmarkt, er ist alljährlich ein Höhepunkt in der Stadt“, kündigte Bürgermeister Rüdiger Heß den Trubel auf der Wehrweide an. „Nach drei Jahren Corona können wir endlich wieder ohne Einschränkungen feiern.“

„Wir wollen ein sicheres Fest haben“, sagte der Bürgermeister, entsprechende Gespräche habe es schon mit allen dafür Verantwortlichen gegeben. An die Besucher appellierte Heß, Parkplätze schon frühzeitig in großer Entfernung zum Festplatz anzufahren. „Ein Parkplatz direkt vor dem Festzelt wird nicht funktionieren. Ein kleiner Weg zu Fuß tut uns allen gut“, so der Bürgermeister.

Er freut sich am Freitagvormittag auf den Marsch in den Listenbach. „Damit läuten wir traditionell den Pfingstmarkt ein.“ Die offizielle Eröffnung mit Fassanstich werde es beim Seniorennachmittag im Festzelt geben. „Unsere Tierschau ist mittlerweile die beste im Landkreis“, stellte Heß mit Stolz fest.

Die Hessen-Scheune Aurelia steht erstmals auf dem Frankenberger Pfingstmarkt. Dort gibt es für die Besucher auf zwei Geschossen kulinarische Angebote. Die Scheune wurde bereits auf der Wehrweide aufgebaut. © mjx

„Endlich wieder was los auf der Wehrweide“: Auch bei Max Wagner – seine Schaustellerfamilie organisiert das Frankenberger Volksfest in dritter Generation schon zum 61. Mal – ist die Vorfreude bereits groß. Für den Pfingstmarkt kündigte der 39-Jährige 20 Fahrgeschäfte an – vom Überkopf-Hochfahrgeschäft „Airwolf“ über die Wildwasserbahn bis zum neuen Spaß-Haus „Chaos Airport“. Der „Airwolf“ sei ein „Koloss“, eine für die Region „einmalige Sache“, berichtete Max Wagner – das Fahrgeschäft werde mit Schwertransportern direkt von der Frankfurter „Dippemess“ auf die Wehrweide kommen.

Des Weiteren werde es unter anderem eine Berg-und-Tal-Bahn, den Breakdance, zwei Autoscooter und zahlreiche Kinderfahrgeschäfte geben. „Ich bin sicher, dass für jeden der richtige Fahr- und Kribbelspaß dabei sein wird“, sagt Wagner. Auch einen „Riesen-Krammarkt“ kündigt er wieder an.

Und es werde auch eine kulinarische Erlebnisreise geben – von italienischen Nudeln bis zum ungarischen Langosch und zur deutschen Bratwurst. Auch ein unterhaltsames Rahmenprogramm werde es geben, etwa bei der Mallorca-Party mit Schlagersänger Tobee (Eintritt 6 Euro).

„Ein Volksfest muss ein Volksfest bleiben“, sagt Organisator Max Wagner zu den Preisen. Trotz Inflation versprach er Pfingstmarkt-Preise wie im vergangenen Jahr. Eine kleine Fahrt werde ab 2,50 Euro erschwinglich sein, größere Attraktionen sollen maximal um die 5 Euro kosten. „Der Pfingstmarkt wird wieder erfolgreich werden“, ist er sich sicher.

Das Programm des Pfingstmarktes vom 26. bis 30. Mai Freitag, 26. Mai: 9 Uhr: Maizug (Abmarsch Auf der Burg), anschließend Marsch in den Listenbach; 14 Uhr: Buntes Markttreiben, 16 Uhr: Offizielle Eröffnung des Pfingstmarktes mit Fassbieranstich, musikalische Unterhaltung durch den Musikverein Rhena, 20 Uhr: Show-Kapelle Mr. Starlight (Eintritt frei), 22.30 Uhr: XXL-Feuerwerk; Samstag, 27. Mai: 9.30 bis 13 Uhr: Tierschau mit Rahmenprogramm, 10 Uhr: Buntes Markttreiben, 11.30 Uhr: Kälbervorführwettbewerb, 12.30 Uhr: Auszeichnung der Siegertiere, 20 Uhr. Mallorca-Party mit „Tobee“ (Eintritt 6 Euro), bei Anbruch der Dunkelheit: Ballonglühen mit vier Heißluftballonen; Sonntag, 28. Mai: 10 Uhr: evangelischer Festgottesdienst im Festzelt mit Schaustellerpfarrer Volker Drewes, 10.45 Uhr: Buntes Markttreiben, 13 bis 18 Uhr: Alleinunterhalter M. C. Music im Festzelt (Eintritt frei), 14 bis 17 Uhr: Seifenblasen-Zauber Phantasy, 20 Uhr: Mega-Disco-Party „Disco & Drums“ im Festzelt (Eintritt frei); Montag, 29. Mai: 10 Uhr: Buntes Markttreiben, 14 bis 17 Uhr: Walking Acts mit Seifenblasen-Zauber; Dienstag, 30. Mai: 10.30 Uhr: Großer Umzug als Auftakt zum Frühschoppen (vom Rathaus zum Festplatz), 11 Uhr: Frühschoppen im Festzelt mit der Kapelle „Hessentaler“, 17 Uhr: Abschlussparty im Festzelt mit DJ Martin; täglich: Krammarkt.

Projektchor für den Listenbach geplant

„You‘ll never walk alone“ und „Benia Calastoria“: Die Hymne des FC Liverpool und „Das Tal in den Bergen“ von Bepi De Marzi werden in diesem Jahr zum Auftakt des Frankenberger Pfingstmarkt im Listenbach erklingen. Die musikalische Unterhaltung der Gäste beim traditionellen Frühschoppen am 26. Mai nach dem Maizug vor den Toren der Stadt wird diesmal allerdings nicht der Männergesangverein Liedertafel übernehmen, sondern ein „Projektchor Listenbach 2023“ unter der Regie von Horst-Werner Bremmer. Der Kreischorleiter im Sängerkreis wird den Chor leiten. Bremmer betont: Neueinsteiger sind willkommen.

Die Sänger des Männergesangvereins Liedertafel waren über Jahrzehnte die treuesten Teilnehmer am Frühschoppen im Listenbach. Schon 1970 eröffneten sie erstmals mit Otto Schwieder die Listenbach-Feier mit dem Hessen-Lied. Inzwischen hat die Liedertafel aber personelle Probleme. In Abstimmung mit den Sängern der heutigen Liedertafel Frankenberg-Schreufa soll daher erstmals ein Projektchor im Listenbach auftreten.

„Mit dem Projektchor sollen entsprechende Anregungen aus dem vergangenen Jahr umgesetzt werden“, erklärt Bremmer. „Damit es klappt und wir mitten im Wald für ein entsprechendes Klangvolumen sorgen können, brauchen wir mindestens 50 Sänger.“

Vor dem Auftritt des neuen Chors am Pfingstfreitag, 26. Mai, im Listenbach soll es zunächst eine gemeinsame Probe geben: am Dienstag, 23. Mai, ab 19.30 Uhr im Philipp-Soldan-Forum. „Zu dieser Probe sind alle interessierten Listenbachgänger eingeladen. Notenkenntnisse sind nicht erforderlich“, informiert der Chorleiter. Unterstützt werde das neue Projekt vom Chor „Reine Männersache“, dem Projektchor des Sängerkreises Edertal.



Mit dem Auftritt im Listenbach solle auch Werbung für den Chorgesang gemacht werden. „Dafür müssen wir neue Wege gehen, die Interesse wecken. Leider ist unsere Gesellschaft etwas müde geworden. Aber das sollten wir so nicht akzeptieren“, rührt Bremmer die Werbetrommel.