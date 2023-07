Philipp-Soldan-Forum Frankenberg: Akteneinsichtsausschuss zu früh gegründet?

Von: Jörg Paulus

Die Ederberglandhalle in Frankenberg wurde von Ende 2020 bis Anfang 2023 modernisiert und umgebaut und im März unter dem neuen Namen Philipp-Soldan-Forum wiedereröffnet. Ein Akteneinsichtsausschuss der Stadtverordnetenversammlung soll die Vergabe- und Abrechnungsvorgänge überprüfen. © Gerhard Meiser/nh

Akten wurden bisher noch nicht gesichtet im Akteneinsichtsausschuss zum Umbau der Ederberglandhalle zum Philipp-Soldan-Forum. In der zweiten Sitzung ging es erneut um das Verfahren selbst und ob der Ausschuss überhaupt zulässig ist.



Frankenberg – Er sehe keine Gründe, dass der Akteneinsichtsausschuss rechtlich zu beanstanden wäre, sagte Stephan Gieseler, der Direktor des Hessischen Städtetages in der Sitzung im historischen Rathaus in Frankenberg. Der Ausschuss beziehe sich auf einen konkreten Vorgang: den Umbau der Ederberglandhalle zum Philipp-Soldan-Forum. Er verfolge eine Fragestellung: Vergabe- und Abrechnungsvorgänge zu überprüfen. Und er sei auf Antrag einer Fraktion gebildet worden: in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 24. Mai auf Antrag der Freien Wähler Frankenberg (FWF).

Stephan Gieseler war als Experte für solche Verfahrensfragen zu der zweiten Sitzung des Ausschusses eingeladen worden, nachdem es in der ersten Sitzung vor drei Wochen noch einige Fragen gab. Eine wichtige war, ob der Ausschuss jetzt überhaupt schon tätig werden darf, weil der Umbau der Ederberglandhalle formal noch nicht als abgeschlossen gilt, da noch nicht alle Bauleistungen abgenommen wurden. „Wahrscheinlich ist der Akteneinsichtsausschuss zu früh gegründet worden“, sagte Stephan Gieseler.



Ausschuss auf abgeschlossene Vorgänge beschränkt

Er betonte, dass die Akteneinsicht von der Verwaltung nur für die Gewerke des Umbaus gewährt werden dürfe, mit denen sich der Magistrat als Führung der Stadtverwaltung nicht mehr beschäftigen müsse: „Der Ausschuss beschränkt sich auf abgeschlossene Vorgänge. Dadurch soll verhindert werden, dass die Stadtverordnetenversammlung in die Rolle des Magistrats schlüpft und steuernd in die Verwaltung eingreift.“



Im Fall der Hallensanierung heißt das: „Wenn Dinge, die noch in Verhandlung zwischen Magistrat und Architekt sind, Gegenstand eines Akteneinsichtsausschusses wären, dann wäre das der klassische Fall einer Einmischung in laufende Bautätigkeit“, warnte Gieseler.



Da aber nicht alle Projekte „so klein und übersichtlich“ seien, dürfe man sich bei größeren Projekten wie dem Philipp-Soldan-Forum auch abgeschlossene Anteile in einem Akteneinsichtsausschuss anschauen. Es dürften aber nur die Akten sein, die bis zum Tag des Beschlusses, den Ausschuss zu gründen, vorlagen – also am 24. Mai. „Sie werden eine sehr komplizierte Akteneinsicht erleben“, sagte Gieseler.



Stadt stellt Akten ab 12. Juli zur Verfügung

Der Ausschuss verständigte sich mit Bürgermeister Rüdiger Heß darauf, dass die Akten von der Stadtverwaltung ab Mittwoch, 12. Juli, eine Woche lang zu bestimmten Zeiten für die neun Ausschussmitglieder in einem Raum des Stadthauses unter Aufsicht eines Mitarbeiters einsehbar sein werden. „Wir wollen die Akten natürlich zur Verfügung stellen, damit haben wir keine Probleme“, betonte Heß.

Der Ausschuss darf nach der Einsichtnahme in öffentlichen Sitzungen darüber diskutieren, aber nicht aus den Akten zitieren, erläuterte Stephan Gieseler. Abschriften der Akten seien nicht erlaubt, man dürfe sich aber Notizen machen. Und Gieseler betonte: „Sie sollten keine Mitarbeiter der Verwaltung herauspicken und sagen, der hat das gemacht und der das.“

Die nächste öffentliche Sitzung des Ausschusses ist für den 25. Juli geplant.