Prozess nach Schlägerei in Frankenberg: Mann biss anderem ins Ohr

Angeklagter stand erneut vor Gericht

+ © Matthias Müller Das Landgericht in Marburg. © Matthias Müller

Frankenberg. Ein Kieferbruch, zwei verlorene Schneidezähne und eine Bisswunde am Ohr waren die „Andenken“ eines 48-Jährigen an einen Gaststättenbesuch in Frankenberg.