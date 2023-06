Raiffeisen schließt Landtechnik-Werkstatt in Frankenberg

Von: Jörg Paulus

Teilen

Am Raiffeisen-Standort an der Siegener Straße in Frankenberg wird das Technik-Center geschlossen. © Jörg Paulus

Die Raiffeisen Waren GmbH mit Sitz in Kassel wird ihr Technik-Center neben dem Kornhaus in der Siegener Straße in Frankenberg ab dem 1. Juli 2023 schließen.

Frankenberg – „Die Schließung betrifft ausschließlich unser Technik-Center in Frankenberg, also die Werkstatt, in der wir Landmaschinen reparieren und warten“, betonte Benedikt Ehrhardt, Bereichsleiter für Marketing bei der Raiffeisen Waren GmbH, auf Anfrage. „Unser Agrarstandort und sämtliche Aktivitäten für unser Geschäftsfeld Energie bleiben am Standort bestehen. Wir investieren in den Ausbau der Tankstelle und den Waschplatz vor Ort.“

„Hintergrund der Schließung des Technik-Centers ist, dass wir den Standort nicht zukunftssicher entwickeln können. Dies liegt zum einen an den örtlichen Gegebenheiten des Standortes, aber auch am Strukturwandel der Landwirtschaft in der Region, was die Suche nach einem alternativen Standorte schwierig machen würde“, erläuterte der Unternehmenssprecher. „Zudem haben wir in Korbach und in Roßdorf Technik-Center, die für die meisten Kunden in Schlagdistanz liegen und bereits heute den steigenden Anforderungen entsprechen beziehungsweise dafür befähigt werden.“

Für die Kunden im Raum Frankenberg bedeute die Schließung, dass Reparaturen am Standort in der Siegener Straße wegfallen. Der mobile Service in der Region bleibe aber bestehen. Das gelte auch für den Vertrieb, der bereits seit einiger Zeit standortübergreifend arbeite.

Die Schließung betreffe in erster Linie die Mitarbeiter im Landmaschinenbereich, sagte Ehrhardt: „Hier stehen wir mit den Kollegen in engem Austausch, um alternative Möglichkeiten in Roßdorf und Korbach zu finden.“