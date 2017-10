Regionales war auf dem Frankenberger Stadtfest der Renner

Frankenberg. Beim Herbst-Stadtfest wurde in Frankenberg in der Fußgängerzone mit vielen Produkten und Menschen aus der Region gefeiert. Die schreckte am Sonntag auch nicht der vorhergesagte Regen ab.

Es ist kaum ein Vorankommen am Sonntagnachmittag auf dem Herbst-Stadtfest in Frankenberg. Menschenmassen schlängeln sich durch die Straßen. „Seit ab gegen 14 Uhr die Sonne raus kam, ist es richtig voll“, sagt Alexandra Becker, die hinter dem Tresen ihres Burger-Imbiss steht. Sie verkauft Leckereien aus Fleisch vom eigenen Biohof in Battenhausen.

Das freut auch André Kreis vom Kaufmännischen Verein Frankenberg. Denn die Organisatoren haben das Fest zum ersten Mal unter das Motto „Tag der Regionen“ gestellt. „Wir wollen so regionale, wertige und frische Produkte in den Vordergrund rücken“, so Kreisz. Auch an vielen anderen Ständen gibt es Produkte aus der Region und hinter vielen Tresen stehen Menschen aus dem Frankenberger Land. So zum Beispiel auch an einem Stand an dem ein großes „Ausverkauft“-Schild hängt: Das FKBarbecue von Willi Rain und Christian Schlicht. „Es war heute ein Riesenandrang“, freut sich Rain, der zum ersten Mal beim Stadtfest seine Burger-Spezialität „Pulled Pork“ und „Pulled Chicken“ verkauft. Samstag sei es da entspannter zugegangen, erklärt der Frankenberger.

+ Burger lagen im Trend: Auf dem Stadtfest konnte man gleich mehreren Ständen probieren. © Pflug

Laut Kreisz ist das normal: „Der Samstag ist der Tag zum warm werden und aufbauen“. Auch der Regen, der ab 17 Uhr vom Himmel prasselte, habe da keinen Einfluss mehr gehabt. Schön sei es auch, dass in diesem Jahr die Ritterstraße mit zum Fest gehöre.

Neugestaltete Ritterstraße

Dort haben sich Anlieger zusammengeschlossen, um das Fest „zu verlängern“. Das funktioniere auch ganz gut, sagt Anlieger Sadik Erol. Dafür würde auch die Musik sorgen für die am Sonntag unter anderem „Harry und Nobbi“ verantwortlich sind. Auch am Samstag gab es Musik in der Ritterstraße.

Denn da sangen die Kinder der Grundschule Röddenau bei der kleinen Feier zur Neugestaltung der Straße. „Auch wenn wir in den letzten Monaten mit Einschränkungen leben mussten, am Ende hat sich die Arbeit gelohnt“, sagte Bürgermeister Rüdiger Heß. Nach der Neugestaltung und Bepflanzung der Fußgängerzone können sich die Frankenberger jetzt über ein „grünes Band“ freuen, dass sich von der Ritterstraße bis zum Bahnhof zieht. Dabei sei auch besonders auf die Barrierefreiheit geachtet worden, so Heß. André Kreisz, Chef der Frankenberger Kaufleute, ergänzte: „Die neue durchgehende Straße lässt die Stadt und ihre Stadtteile jetzt noch enger zusammenwachsen.“ Dies geschieht auch durch die in den vergangenen Monaten eingeweihten Intarsien. Die letzten drei Bronzeplatten für Röddenau, Dörnholzhausen und Geismar, die am Wochenende verlegt wurden, bilden den Abschluss des Projekts.