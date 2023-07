Reisebüros erleben extremen Ansturm trotz hoher Preise

Von: Celine Kühn

Reisen ist teurer denn je: Einen Ansturm wie diesen hat Michael Heydasch vom Reisebüro Heydasch in Frankenberg jedoch in 30 Jahren Berufstätigkeit noch nicht erlebt. © Celine Kühn

Die Sommerferien beginnen und die Reisebüros verzeichnen einen Anfragenrekord. Für viele Menschen ist der Urlaub allerdings fast unbezahlbar geworden.

Waldeck-Frankenberg – „Eine so hohe Nachfrage habe ich noch nie erlebt“, sagt Michael Heydasch vom Reisebüro Heydasch in Frankenberg. Auch nach 30 Jahren in dem Beruf sei der aktuelle Ansturm überraschend.

Zu den beginnenden Sommerferien gehört für viele auch eine Reise ins Ausland dazu. Und so verzeichnen die Reisebüros im Landkreis auch in diesem Jahr trotz gestiegener Preise viele Anfragen und gebuchte Reisen.

Nach Jahren der Einschränkung

Den Grund für die hohe Nachfrage sieht Heydasch im Nachholbedarf, der nach den letzten Jahren voller pandemiebedingtet Einschränkungen herrscht.

„Die Leute wollen einfach weg. Dabei spielt der Preis teilweise keine Rolle“, sagt Faye Nolte vom Reisebüro Bierhoff in Bad Arolsen. Das kann auch Michael Heydasch bestätigen: „Bei speziellen Wünschen spielt Geld für viele Kunden keine Rolle.“

Beliebt sei bei den Urlaubern in diesem Jahr vor allem die Türkei. Dort stimme für viele das Preis-Leistungs-Verhältnis. Auch Griechenland, Kroatien und Spanien erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit. Bulgarien hingegen habe sich mit Wucherpreisen ins Aus geschossen.

Ein neuer Trend in Sicht

Neben Fernreisen in die USA oder Asien, deren Nachfrage besonders gestiegen ist, scheint sich ein weiterer Trend abzuzeichnen: Kreuzfahrten erleben einen Boom wie seit Jahren nicht.

„Schiffsreisen sind vor allem für Familien sehr attraktiv, da Kinder meist zu ermäßigtem Preis reisen können“, erklärt Monika Henkel von der Reisewelt Schreiber in Korbach.

Es ist eine schöne und entschleunigende Art zu reisen, findet auch Heydasch. Besonders beliebt seien unter anderem Kreuzfahrten nach Großbritannien und Schottland.

Hin und wieder gibt es auch eine besondere Buchung, die aus der Reihe tanzt: „Bei uns hat jemand eine Einzelreise für 117 000 Euro gebucht“, verrät Michael Heydasch.

Keine Last-Minute-Schnäppchen mehr

Bei einem Tipp sind sich die Reisebüros in Frankenberg, Bad Arolsen und Korbach einig: Frühbuchen lohnt sich. Die Last-Minute-Schnapper, wie man sie aus Zeiten vor Corona kannte, gebe es so nicht mehr.

Prognosen über Preisentwicklungen seien nicht zuverlässig möglich.

Mit der hohen Nachfrage sind auch die Preise explodiert und so wird Reisen für viele zu einem Luxusgut. „Die Leute haben im Schnitt dieses Jahr 1000 Euro mehr ausgegeben für ihren Urlaub“, fasst Faye Nolte zusammen. (mit Felix Lückel)

So etwas hat Michael Heydasch vom Reisebüro Heydasch in Frankenberg noch nie erlebt. Der Ansturm auf das Reisebüro war in diesem Jahr besonders hoch. Genauso wie die Preiserhöhung der Reiseveranstalter: „Eine Reise die vor der Pandemie noch 6000 bis 7000 Euro gekostet hat, liege nun bei 12 000 bis 13 000“, so Michael Heydasch.

Die Kostensteigerung von 2019 zu 2023 liege teilweise bei bis zu 50 Prozent. Aber auch die Anzahl der Passagiere ist in diesem Jahr deutlich höher als 2019.

„Die Tendenz geht dahin, dass die Kunden ihre Reise verkürzen, um zu sparen“, erklärt Michael Heydasch. Die Menschen legen viel Wert auf das Preis-Leistungs-Verhältnis und wollen nicht auf die gewohnte Qualität verzichten, also machen sie Abstriche bei der Reisedauer.

Preise bleiben hoch

Der Geheimtipp der Last-Minute-Schnäppchen sei längst nur noch eine Erinnerung an vergangene Zeiten. „Man kann nicht mehr pauschal sagen, dass es kurz vorher Last-Minute-Angebote gibt“, erklärt der Reisebüro-Leiter. Oftmals sei es so, dass die Preise auch bei kurzfristigen Reisen hoch bleiben.

Wer wirklich sparen wolle, solle Frühbucher-Rabatte nutzen. Doch auch dieses Konzept wuchere langsam aus. „Es gibt Leute, die jetzt schon ihre Reisen für 2025 buchen“, verrät Heydasch. Auch wenn der Trend zum Frühbuchen geht, seien die Preise dennoch sprunghaft und inkonsistent je nach Reiseveranstalter.

In seinem Job arbeitet er bereits seit 30 Jahren, aber einen Ansturm wie diesen habe er bisher nicht erlebt. Er vermutet den Ursprung im Nachholbedarf der Menschen nach Jahren der Einschränkungen.

Fernreisen nehmen wieder zu

Der Trend gehe vor allem zu Fernreisen und Kreuzfahrten. Eine besonders kuriose Buchung habe in diesem Jahr eine Einzelperson gemacht, mit einer Schiffsreise für 117 000 Euro. Die Inflation scheint nicht alle Kunden zu bremsen.

Wie steht es also nun für Spontan-Reisende, die noch in diesem Sommer weg wollen? Heydasch zieht eine realistische Bilanz: „Die Verfügbarkeiten sind sehr beschränkt. Es ist ziemlich aussichtslos.“

Als Pärchen könne man immer noch ein Doppelzimmer finden. Als Familie mit Kindern sehe es jedoch vor allem in den „normalen“ Preisklassen sehr schlecht aus. „Eltern finden sich heutzutage oftmals in einem Zugzwang wieder“, weiß der Reisebüro-Leiter. Wenn die Mitschüler nach den Ferien erzählen, in welchen fernen Ländern sie waren, möchte man mithalten können.

Die erhöhten Reisekosten lassen sich vor allem auf die gestiegenen Flugpreise zurückführen. Auch im nächsten Jahr werden die Preise für Flugreisen voraussichtlich hoch bleiben.

Auch Inlandsurlaub ist teurer

Doch auch Urlaub ohne Flug ist laut Michael Heydasch keine preisgünstige Option: „Die Preissteigerung an der deutschen Küste schlägt alles. Für den gleichen Preis bekommt man auch etwas Vergleichbares auf Mallorca.“

Den enormen Anstieg bei Ferienwohnungen und -häusern führt er auf die „Raffgier“ der Anbieter zurück. Es gäbe keine Gründe dafür, dass eine Wohnung nun doppelt so viel koste wie in den letzten Jahren.

Wer also noch eine Reise für diesen Sommer buchen möchte, muss den Geldbeutel etwas weiten. „Es sind noch Verfügbarkeiten vorhanden, allerdings muss man bereit sein, einen höheren Preis zu zahlen“, resümiert Michael Heydasch.