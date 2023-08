Richtfest für Frankenberger Gemeindezentrum gefeiert

Von: Karl-Hermann Völker

Kirchenvorstände, Handwerker, Planer, Wegbegleiter und Gäste: Sie stellten sich im Erdgeschoss des neuen Frankenberger Gemeindezentrums, wo später einmal der große Saal sein wird, nach dem Richtspruch zu einem Erinnerungsfoto auf. © Foto: Karl-Hermann Völker

Richtfest wurde für das neue Frankenberger Gemeindezentrum auf der Burg gefeiert. Die Baukosten sind mit 3,1 Millionen Euro vorveranschlagt.

Frankenberg – „Möge Gottes Segen auf diesem Gebäude liegen und in seinen Räumen spürbar sein“, wünschte Pfarrer Christoph Holland-Letz, als er am Donnerstag mit vielen Wegbegleitern, Handwerkern und Gästen das Richtfest für das neue evangelische Gemeindezentrum auf der Burg neben der Liebfrauenkirche feierte.

Da es einmal ein Bauwerk mit Flachdach sein wird, schwebte symbolisch der Kranz mit bunten Bändern am Kran frei über Außenwänden und Deckenträgern des Erdgeschosses, das später einmal den großen Gemeindesaal mit vielen Glasflächen und weitem Blick über die Stadt umschließen wird.

Richtspruch

Gemeinsam mit dem Polier René Koch von der bauausführenden Firma Ulrich vollzog Holland-Letz, der als geschäftsführender Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Frankenberg das Projekt seit Beginn der Planung 2016 begleitet hat, vom Gerüst hoch über den Köpfen den Richtspruch. Der Posaunenchor mit Kantorin Beate Kötter ließ den Choral „Nun danket alle Gott“ erklingen, und spontan stimmten alle Gäste der Feier singend mit ein.

Die Baukosten für das neue Gemeindezentrum sind mit 3,1 Millionen Euro vorveranschlagt. Es gebe viele Gründe, dankbar zu sein für alle Unterstützung, die dieses Bauwerk erfahre, sagte Pfarrer Holland-Letz. Es sei allein durch die erhebliche Finanzhilfe der Landeskirche von Kurhessen-Waldeck und des Kirchenkreises möglich geworden.

Da in Frankenberg drei alte, energetisch nicht mehr sanierbare Gemeindehäuser aufgegeben werden mussten, habe der Rat der Landeskirche diesem Konzept eines Gemeindezentrums mit einer Ausnahmegenehmigung zugestimmt.

Und weil der Kirche „in ihrem Immobilienprozess der Wind ins Gesicht bläst“, wie stellvertretender Dekan Jan-Friedrich Eisenberg (Vöhl) in seinem Grußwort erklärte, sei dieses Gemeindehaus vermutlich auch eines der letzten, was die Landeskirche bauen könne. „Es ist einfach etwas ganz Besonderes. Es ist so groß, dass hier später neben vielen Formen der Gemeindearbeit auch die Synode des Kirchenkreises tagen kann, und dass hier die sehr aktive Frankenberger Kirchenmusik ihren Platz finden wird. Einfach ein Signal, dass kirchliches Leben weitergeht“, so Eisenberg.

„Idealer Ort neben der Liebfrauenkirche“

Auch Architekt Thorsten Zimmer (Bad Wildungen) verwies auf die zentrale Funktion des Hauses „am idealen Ort neben der Liebfrauenkirche“. Er hob noch einmal die vorbildliche energetische Ausstattung des Gebäudes hervor, gefördert als „Effizienzhaus – Stufe 40“, das mit Erd-Sole-Wärmepumpe und Photovoltaik-Anlage ein „behagliches Raumumfeld“ erlangen werde. „Wir gehen im nächsten Jahr auf die Zielgerade“, kündigte er an.

Bürgermeister Rüdiger Heß beglückwünschte in seinem Grußwort die evangelische Kirchengemeinde Frankenberg, dass sie diesen Weg eines neuen, zentralen Gemeindezentrums gewählt habe, obwohl der Umgang mit Immobilien in allen Bereichen schwierig geworden sei. Gesellschaftlicher Wandel bedürfe neuer Kraft und großer Anstrengungen, betonte der Frankenberger Bürgermeister.