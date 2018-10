Sanierung an der Frankenberger Liebfrauenkirche geht in Schlussphase

Frankenberg. Die Renovierung des Turms der Frankenberger Liebfrauenkirche, ein mit 550 000 Euro Kosten vorveranschlagtes Projekt an einem Denkmal von nationaler Bedeutung, geht ihrem Ende entgegen.

Sie schwebte eine Weile am Flaschenzug, dann senkte sich die mehrere Zentner schwere Sandstein-„Fiale“, ein die große Turmspitze flankierendes Türmchen, in das vorbereitete Mörtelbett. „Es ist der höchste Punkt auf unserer Großbaustelle an der Liebfrauenkirche“, meinte Christoph Holland-Letz, geschäftsführender Pfarrer des evangelischen Gemeindeverbandes Frankenberg-Schreufa, „ein besonderer Arbeitsschritt am Ende des Einbaus der restaurierten oder neu hergestellten Steinteile.“ Er besuchte die Handwerker in 36 Metern Höhe auf dem Gerüst.

Die Renovierung des Kirchturms, ein mit 550 000 Euro Kosten vorveranschlagtes Projekt an einem Denkmal von nationaler Bedeutung, geht ihrem Ende entgegen. In den vergangenen Wochen konnten etwa 80 Sandstein-Werkteile, die die ausgebauten schadhaften Steine ersetzen sollen, neu eingefügt werden. Sie waren nach Maßangabe der Steinexperten in der Werkstatt des Steinmetz- und Steinbildhauermeisters Jürgen Enders in Fulda-Maberzell kunstvoll behauen worden.

„Wir haben uns auch bemüht, die Ersatzsteine in ähnlichen Farben wie die Originale im Turm anfertigen zu lassen“, berichtete Pfarrer Holland-Letz gegenüber der HNA. Der Erfurter Diplom-Restaurator Sven Raecke, der die Sanierungsarbeiten an der Liebfrauenkirche leitet, sei dazu eigens nach Kaiserslautern gefahren, um dort in einem Steinbruch passende Mustersteine zu finden. „Dennoch gibt es, wie auch ursprünglich schon im Turmmauerwerk, Farbabweichungen.“

Nach dem heißen Sommer, in dem sie täglich Fugen und geschädigte Steinflächen ausbauen mussten, haben den Steinmetzen in den vergangenen Wochen die konstruktiven Arbeiten zur Substanzerhaltung des Kirchturms sichtbar mehr Freude gemacht.

„Wir haben vorwiegend mit einem speziellen Kalktrassmörtel verfugt“, erläutert Steinbildhauer Florian Denner. „Aber wir mussten die Fugen in einem schrägen, sehr vom Regen beanspruchten Turmgesims sogar mit Blei ausgießen – eine schon im Mittelalter sehr bewährte Technik.“

Auch an den Öffnungen des Glockenstuhls und den Fenstern über dem Turmportal wird derzeit intensiv gearbeitet. Die Schallluken waren ausgebaut, in der Bauschreinerei Heinz Schmidt (Haubern) gereinigt und an den schadhaften Stellen durch neue Holzteile wieder ergänzt worden. Auch sie haben bereits wieder ihren alten Platz erhalten.

Info:Noch wird am Kirchturm weiter mit Hochdruck gearbeitet, doch ein Ende des seit dem Frühjahr laufenden Projektes ist absehbar: Ein Dankgottesdienst zum Abschluss der Turmsanierung ist bereits für Sonntag, 11. November, ab 10.30 Uhr geplant, wie Pfarrer Holland-Letz mitteilte. Die Predigt wird Propst Helmut Wöllenstein (Marburg) halten.

Von Karl-Hermann Völker