Schon als Kind mit Opa geschraubt: 23-Jährige erhält Auszeichnung

Günter-Schwank-Preis

+ © SUSANNA BATTEFELD Auszeichnung: Alicia Boucsein (vorne) erhielt den nach Günter Schwank benannten Ausbildungspreis. Hier mit (von links) dem Leiter des Bereichs Technischer Spritzguss Sebastian Petri von der Firma Hettich (ausbildender Betrieb), Geschäftsführer Frank Blanke, ihren Eltern Carina und Dierk Boucsein, dem Hauptgeschäftsführer von pro-K Ralf Olsen, Jürgen Neumeier von den Beruflichen Schulen Korbach, Hettich-Ausbildungsleiter Waldemar Weit sowie den Personalreferenten Ralf Gliewe und Annika Necknig. © SUSANNA BATTEFELD

Die Verfahrensmechanikerin Alicia Boucsein der Frankenberger Firma Hettich wurde mit dem Günter-Schwank-Preis ausgezeichnet.

Frankenberg – Alicia Boucsein war die Freude über die Auszeichnung anzusehen: Strahlend nahm sie jetzt den Günter-Schwank-Preis für Spitzenleistung in der Kunststoffausbildung in den Räumen der Firma Hettich in Frankenberg entgegen.

Die 23-jährige Amöneburgerin hat ihre Ausbildung zur Verfahrensmechanikerin für Kunststoff- und Kautschuktechnik in dem Druck- und Spritzgussunternehmen durchlaufen und als eine der besten Absolventen in Deutschland abgeschlossen.

Als eine der 13 Jahrgangsbesten in der Kunststoffausbildung hat sie einen Anteil am Preisgeld, der mit insgesamt 5000 Euro dotierten Auszeichnung, erhalten (siehe Hintergrund).

„Das ist eine ganz, ganz tolle Leistung“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Industrieverbandes pro-K, Ralf Olsen, der die Urkunde überbrachte. Gleichzeitig zeichnete Olsen auch die Firma Hettich als Ausbildungsbetrieb und die Beruflichen Schulen in Korbach mit Urkunden aus.

Inspiriert durch ihren Opa

Sie habe schon als Kind gerne geschraubt, sagte Alicia Boucsein gegenüber der HNA. „Mein Opa hat einen Bauernhof, da habe ich oft geholfen, Maschinen zu reparieren oder zu justieren.“

So sei auch der Berufswunsch entstanden, berichtet die junge Frau, die 2019 ihr Abitur an der Stiftsschule in Amöneburg abgelegt hat.

Am 1. August 2019 hat sie dann die Ausbildung zur Verfahrensmechanikerin für Kunststoff- und Kautschuk Fachrichtung Formteile bei Hettich in Frankenberg begonnen.

„Ich wollte gerne ein Duales Studium mit Ausbildung nebenbei – das war bei mir in der Region nicht möglich“, erläutert sie den Entschluss, die Ausbildung bei Hettich zu machen und zwischen ihrem Wohnort in einem Amöneburger Stadtteil und Frankenberg zu pendeln.

Prüfung sehr gut bestanden

In der Ausbildung habe sie unter anderem die Aufgabe gehabt, Werkzeuge auf Maschinen zu bauen und die Maschinen auch für bestimmte Artikel einzufahren.

Die Berufsschule hat Boucsein in Korbach besucht – wegen Corona zum Teil mit Online-Unterricht. „Prüfung hatte ich am 18. Mai und habe sehr gut abgeschnitten“, sagte sie.

Von der Nominierung für den Günter-Schwank-Preis habe sie erst vor rund zwei Wochen erfahren und sich sehr gefreut, wie sie betont.

Derzeit absolviert sie ein Verbundstudium bei Hettich: „Das heißt, dass ich fünf Tage die Woche arbeite und nur samstags studiere“, erläutert die Amöneburgerin.

„Das läuft also komplett parallel zu Arbeit.“ Danach wolle sie gerne bei Hettich bleiben, sagte Boucsein, die kürzlich mit ihrer Bachelor-Arbeit begonnen hat.

Bei Alicia Boucsein sei ihm von Anfang an ihr Ehrgeiz und ihr Engagement aufgefallen, sagte Ausbildungsleiter Waldemar Weit.