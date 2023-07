Schulleiter sind in Sorge über respektlosen Umgangston

Von: Celine Kühn

Das respektlose Verhalten unter Schülern wächst in Chatgruppen immer stärker an. © Thomas Trutschel/photothek.de via imago

Zu wenig Kontrolle durch die Eltern und mangelnder Respekt: Darin sehen drei Schulleiter aus Frankenberg den Ursprung von Cybermobbing.

Waldeck-Frankenberg – Der Ton unter den Schülern wird zunehmend rauer. Gefährliche Inhalte werden vermehrt in Chatgruppen verschickt. Diese Beobachtungen schildern die Schulleiter Tanja Lauber von der Ortenbergschule, Markus Koch von der Edertalschule und Marcel Himmelmann von der Burgwaldschule, alle in Frankenberg.

„Wir müssen aufpassen, wie sich die Sprache und der Umgang miteinander unter den Schülern entwickelt“, sagt Tanja Lauber besorgt. Auch ihr Kollege Markus Koch betrachtet die Entwicklungen in den Schulen mit Sorge.

„Ich merke die Problematiken vor allem in den jüngeren Jahrgängen.“ Denen sei gar nicht richtig bewusst, was sie verschicken und welche Konsequenzen das habe.

Verhalten zeigt sich auch bei Eltern

Verstärkt werde das negativ auffallende Verhalten der Kinder laut den Pädagogen vor allem durch die sozialen Medien, aber auch durch fehlende Konsequenz in der Erziehung.

Eine neue Erfahrung sei für die Schulleiter, dass sich das Verhalten der Kinder mittlerweile auch in den Eltern spiegele. In WhatsApp-Gruppen herrsche sowohl bei den Kindern als auch bei den Eltern ein Niveau, das nicht tragbar sei.

„Die Grenze dessen, was sagbar ist und was nicht, verschwimmt immer mehr“, beschreibt Markus Koch seine Beobachtungen.

Folgen der Corona-Pandemie?

Die Schulleiter vermuten den Ursprung in der Corona-Zeit. „Über Corona ist einiges außer Maß geraten. Der Medienkonsum hat sich völlig verändert“, so Lauber weiter.

Die Pädagogen empfehlen Eltern, vor allem die mobilen Geräte des Nachwuchses regelmäßig zu kontrollieren. Häufig wisse man als Elternteil nicht, was in Chatgruppen und sozialen Medien vor sich geht.

Zunehmend respektloses Verhalten und rauer Ton untereinander sehen die Schulleiter als ein gesamtgesellschaftliches Problem. „Heutzutage geht alles schnell unter die Gürtellinie. Da braucht man nur mal in die Kommentarspalten im Internet gucken“, merkt Koch an.

Verbot ist keine Lösung

An allen drei Schulen herrscht bereits ein striktes Handynutzungsverbot, doch das scheint nicht ausreichend zu sein. Um der Entwicklung respektlosen Verhaltens entgegenzutreten, haben die Schulen verschiedene präventive Ansätze entwickelt.

In Extremfällen kann sogar eine Strafanzeige folgen. „Wir tolerieren rassistisches Verhalten nicht an unserer Schule“, betont Lauber. An der Ortenbergschule laufen bereits mehrere Strafverfahren.