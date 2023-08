Musiker aus Frankenberger Land werden in Bottendorf von hessischem Justizminister ausgezeichnet

Von: Susanna Battefeld

Auszeichnung: (von links) Frank Bienhaus (Musikzug Battenberg), Tristan Mitschke (Musikzug Bottendorf/Burgwald) und Verena Saure – stellvertretend für Marina Kieweg – (Musikverein Rhena), sind als Menschen des Respekts geehrt worden. Der hessische Justizminister Roman Poseck überbrachte die Plaketten. © Susanna Battefeld

Hessens Justizminister hat die Musikvereins-Vorsitzenden Tristan Mitschke, Frank Bienhaus und Marina Kieweg als Menschen des Respekts ausgezeichnet.

Bottendorf – Eine besondere Auszeichnung für die Vorsitzenden der Musikzüge Bottendorf/Burgwald, Battenberg und des Musikvereins Rhena überbrachte jetzt der Hessische Justizminister Roman Poseck: Tristan Mitschke, Frank Bienhaus und Marina Kieweg wurden als „Menschen des Respekts“ geehrt. Da Marina Kieweg vom Musikzug Rhena verhindert war, nahm an ihrer Stelle Verena Saure die Auszeichnung entgegen.

Als Gäste begrüßte Jürgen Klingelhöfer (Bezirksverein Nord des Hessischen Musikverbandes) auch Landtagsabgeordnete Dr. Daniela Sommer (SPD) und Rüdiger Weiß (CDU), der stellvertretend für die Landtagsabgeordenete Claudia Ravensburg gekommen war. Ravensburg hatte sich dafür eingesetzt, dass die Musiker für die Auszeichnung ausgewählt wurden.

„Es ist toll, dass sie die Musik so lebendig halten“, sagte Poseck, als Abordnungen aller drei Musikzüge ihn mit einem Platzkonzert am Vereinsheim des Musikzugs Bottendorf/Burgwald empfingen. „Es ist ein Genuss ihnen zuzuhören, man bekommt einen Eindruck, mit welcher Leidenschaft sie ihr Hobby ausüben.“

Musik zu machen, bedeute auch viel Arbeit und Durchhaltevermögen, sagte der Minister, der sich selbst als Bläser outete: „Ich habe als Jugendlicher Trompete im Posaunenchor im Rheinland gespielt.“ Dadurch, dass Jüngere und Ältere zusammen musizierten würden die Altersgruppen verbunden. „Wichtig ist, dass wir zusammenhalten und auch die Integration fördern“, betonte er.

Marina Kieweg © Trautmann

Die Auszeichnung „Menschen des Respekts“ sei Teil der Kampagne „Hessen lebt Respekt“, durch die Menschen für ihr ehrenamtliches Engagement von der Landesregierung gewürdigt werden. „Ehrenamt bedeutet auch immer, dass man viel Zeit mitbringen muss.“

Die Auszeichnung sei für alle gedacht, betonte der Minister und erfolge stellvertretend für alle 30 Musikvereine des Hessischen Musikverbandes Nordhessen. Mit den Vorsitzenden Marina Kieweg, Frank Bienhaus und tristan Mitschke wolle er drei Menschen herausgreifen, sagte Poseck.

Als Musiker müsse man sich für eine Gruppe begeistern können und auch ein gewisses Grad an Toleranz mitbringen, sagte Jürgen Klingelhöfer. Gleichzeitig brauche man eine unglaubliche Disziplin, bis man sein Instrument beherrsche und in einer Gruppe mitspielen dürfe. Diese Fähigkeiten brauche man auch in der Gesellschaft, betonte er. „Letztendlich ist ein Musikverein ein Abbild der Gesellschaft im Kleinen: Wenn wir es dort schaffen gemeinsame Lösungen zu finden, dann werden wir es sicherlich auch im Großen tun“, sagte Jürgen Klingelhöfer.