Simone Becker lehrt die richtige Haltung für innen und außen

Von: Celine Kühn

Die richtige Haltung zeigt Kursleiterin Simone Becker den Teilnehmern des heutigen HNA-Yogasommers im Frankenberger Teichgelände. © Martina Biedenbach

Die heutige Sitzung des HNA-Yogasommers leitet die Physiotherapeutin und Yogalehrerin Simone Becker. Dehnung und Mobilität sind zentrale Themen.

Frankenberg – Premiere für Simone Becker: Sie leitet zum ersten Mal den HNA-Yogasommer und wird die Teilnehmer durch die letzten Termine des diesjährigen HNA-Yogasommers am Donnerstag, 10. August und 17. August führen.

Die Physiotherapeutin und Yogalehrerin wird in ihren Stunden eine wohlbringende Haltung thematisieren. „Yoga findet sowohl innen als auch außen statt“, erklärt die 45-Jährige. Außerdem möchte sie Grundlagen, wie zum Beispiel richtiges Stehen thematisieren.

Dass Physiotherapie und Yoga zusammenpassen, ist für Simone Becker ganz klar: „Yoga ist für mich die perfekte Ergänzung zur Physio.“ Gerade für Dehnung und Mobilität sei Yoga sehr hilfreich.

Vor allem die Spiraldynamik könne man mit diesen Bereichen gut in Yoga einfließen lassen. Das therapeutische Übungskonzept aus der Schweiz beschäftigt sich mit dem Aufbau des Körpers in Spiralen und bietet Ansätze, um wieder in eine gesunde Haltung zurückzukommen.

Wissen aus Physiotherapie gezielt einsetzen

Ihr Wissen aus der Physiotherapie kommt der Yogalehrerin und den Teilnehmern zu Gute: So kann Becker gezielter Haltungen korrigieren und bei Beschwerden bewusst Dehnungen verstärken. „Ich kann den Teilnehmern zeigen, wie sie falsche Haltungen, die Beschwerden verursachen, umtrainieren können“, erklärt die Frankenauerin.

Im Yoga könne man viele Übungen aus der Physiotherapie festigen und so auch mit in den Alltag nehmen. „Ich versuche, in jeder Yoga- stunde auch Tipps zu geben, damit Yoga nicht nur auf der Matte bleibt.“

Durch Yoga schmerzfrei

Dass Simone Becker einmal Physiotherapeutin wird, wusste sie schon mit elf Jahren. Sie selbst ist von Skoliose, Verkrümmung der Wirbelsäule, betroffen und bekommt Physiotherapie, seit sie sechs Jahre alt war.

Mit 20 Jahren geht sie erstmals mit Kollegen zum Yoga und merkt, dass es ihr guttut. „Ich bin durch Yoga schmerzfrei geworden. Es hat mir das gegeben, was die Physio nicht konnte“, sagt die 45-Jährige.

Sie gibt in diesem Jahr erstmalig Kurse beim HNA-Yogasommer in Frankenberg. „Es ist immer aufregend, wenn 100 Leute vor einem sitzen“, verrät sie.

Doch sie freue sich schon sehr auf die heutige Stunde. „Yoga ist genau das Konzept, was wir in unserer Zeitwende brauchen. Stress beginnt im Kopf und mit Yoga können wir entstressen und zur Ruhe kommen.“