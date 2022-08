Sissi Engel aus Rosenthal hat die erste Hürde genommen bei The Voice of Germany

Von: Susanna Battefeld

Sissi Engel © Susanna Battefeld

Die Rosenthalerin Sissi Engel nimmt an der neuen Staffel der TV-Castingshow The Voice of Germany teil und ist nach ihrem ersten Auftritt eine Runde weiter.

Rosenthal – Sissi Engel hat es geschafft: Mit ihrem Auftritt in der neuen Staffel der TV-Castingshow The Voice of Germany hat die 31-Jährige die Jury überzeugt und ist weitergekommen. Als Coach wählte sich die gebürtige Frankenbergerin Peter Maffay aus.

„Ich bin mit Peters Musik aufgewachsen und war mir sicher, dass er mir mit seinen Jahrzehnten Erfahrung der beste Coach sein wird. Außerdem ist er unglaublich herzlich – die Sympathie war gleich zu spüren“, sagt Engel. „Peter hat sich sehr um uns bemüht und war mehr Freund als ‘Star‘.“

Während ihres Auftritts habe sie „gar nichts gedacht“, da sie sich konstant nur auf den Gesang konzentriert habe. „Erst als alles vorbei war, habe ich realisiert, dass sich tatsächlich Peter, Steff und Mark umgedreht haben. An meinem Freudenhopser konnte man vermutlich gut erkennen, wie glücklich ich in diesem Moment war.“ Sie habe nach der Ausstrahlung der Sendung am Donnerstagabend sehr viele Nachrichten bekommen, berichtet die Rosenthalerin. „Besonders toll fand ich, dass mir auch alte Bekannte oder Schulfreunde geschrieben haben, mit denen ich schon länger keinen Kontakt mehr hatte.“

Als nächstes trete sie Ende September im „Zweikampf“ in den sogenanntes „Battles“ gegen ein weiteres Talent aus dem Team Maffay an. „Peter hat sich ein Lied ausgesucht, welches wir gemeinsam performen müssen. Man darf also gespannt sein, was er sich für mich und mein/e Partner/in ausgedacht hat“, sagt sie.

Trotz ihres Erfolges bleibt sie realistisch: „Heutzutage ist es unglaublich schwer, im Musikbusiness wirklich Fuß zu fassen. Auch die Lebenshaltungskosten sind extrem, sodass man Erfolg haben muss, um davon leben zu können“.