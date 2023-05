Spitzensport und gute Laune beim Volleyball auf dem Frankenberger Obermarkt

Sparkassen-Beachcup

+ © Thomas Hoffmeister Laden ein zum Sparkassen-Beach-Cup: Axel Hartmann, 2. Vorsitzender des Fördervereins des Volleyballsports in Frankenberg (links), und Pressewart Thomas Ochse. © Thomas Hoffmeister

Beachvolleyball der nationalen Spitzenklasse wird beim 23. Sparkassen-Beach-Cup vom 12. bis 14. Mai auf dem Frankenberger Obermarkt geboten. Der Förderverein des Volleyballsports in Frankenberg hat dazu ein attraktives Rahmenprogramm organisiert.

Frankenberg – Nachdem das Turnier in den Jahren 2020 und 2021 Corona-bedingt ausfallen musste und 2022 nur in einem kleineren Rahmen stattfinden konnte, freuen sich die Organisatoren, in diesem Jahr auf den Frankenberger Obermarkt zurückkehren zu können.

Für den Center-Court wird die Firma Mütze am Freitag 200 Tonnen Sand abladen und am folgenden Montag wieder abholen. „Die Atmosphäre auf dem Obermarkt, zwischen dem zehntürmigen historischen Rathaus und dem historischen Steinhaus, ist nicht nur für die Zuschauer einzigartig. Auch die Sportler sind immer wieder begeistert von der Kulisse“, sagt Thomas Ochse, Pressewart des Fördervereins des Volleyballsports in Frankenberg. „Wir sind für die Unterstützung des städtischen Betriebshofes, des THW, der Baufirma Mütze und allen weiteren Sponsoren sehr dankbar“, fügt Axel Hartmann als 2. Vorsitzender des Fördervereins hinzu. „Ohne die zahlreichen Unterstützer wäre eine solche Veranstaltung nicht machbar.“

Je 16 Herren- und Damenteams

Erwartet werden je 16 Herren- und Damen-Beachvolleyballteams aus der gesamten Bundesrepublik. Auch Lokalmatador Paul Becker hat seine Teilnahme wieder zugesagt.

Eröffnet wird der Beach-Cup am Freitag, 12. Mai, gegen 17.30 Uhr mit einem Turnier der Sponsoren. Die Mannschaften treten dabei mit Viererteams an. Nach der Siegerehrung, ab etwa 21 Uhr, ist dann Party auf dem Obermarkt angesagt. Für Livemusik wird die Band Steelbreaker mit gecoverten Klassikern der Rockmusik auf dem Rathausvorplatz sorgen.

Am Samstag, 13. Mai, beginnen um 10 Uhr die Beachvolleyballspiele auf dem Obermarkt sowie in der Sparkassen-Beach-Arena Auf den Weiden. Bis zum Abend werden die Vor- und Zwischenrunden ausgespielt. Der Frankenberger Beach-Cup ist das einzige „A-Plus-Turnier“ in Hessen.

Abends gibt es eine Beach-Party mit DJ Teamo unter dem Motto „Schlager und Oldies“ auf dem Obermarkt.

Die Finalrunden des Sparkassen-Beach-Cups beginnen am Sonntag, 14. Mai, um 11 Uhr auf dem Center-Court auf dem Obermarkt. „In seiner vermutlich letzten Profisaison rechnet sich Lokalmatador Paul Becker mit seinem Partner Armin Dollinger einiges aus“, sagt Thomas Ochse. Zwischen den Spielen gibt es Tanzeinlagen der Gruppe Dance-Fun und Einblicke in die Jugendarbeit des TSV Hessen Frankenberg. Die Siegerehrung des Frankenberger Beach-Cups ist für 16.30 Uhr vorgesehen.

Fachkundige Moderation

An allen drei Tagen wird Moderator Kristian Klement aus Cuxhaven die Spiele fachkundig mit seinem norddeutschen Humor kommentieren. Für die Zuschauer gibt es Spezialitäten vom Grill, Getränke, Kaffee und Kuchen.

Der Eintritt ist frei. Die Erlöse durch Sponsoren und Einnahmen aus der Bewirtung sind für die Nachwuchsförderung des Volleyballsports im TSV Frankenberg vorgesehen.