Stadt Frankenberg ehrt 55 erfolgreiche Sportler

Von: Gerhard Meiser

55 Sportlerinnen und Sportler aus Frankenberg wurden für ihre herausragenden Leistungen im vergangenen Jahr im Philipp-Soldan-Forum geehrt. Die Auszeichnungen nahm Bürgermeister Rüdiger Heß vor. © Meiser, Gerhard

Die Stadt Frankenberg hat ihre erfolgreichsten Sportler des Jahres 2022 in einer Feierstunde geehrt.

Frankenberg – „Unsere erfolgreichen Sportler machen beste Werbung für die Philipp-Soldan-Stadt.“ Mit diesen Worten hat sich Bürgermeister Rüdiger Heß bei der Sportlerehrung der Stadt Frankenberg bei den Athleten für ihre herausragenden Leistungen im vergangenen Jahr bedankt.

Im Philipp-Soldan-Forum wurden insgesamt 55 Sportlerinnen und Sportler geehrt – zwölf Leichtathleten des TSV Frankenberg, sechs Spielerinnen und Spieler des Boccia-Teams der Lebenshilfe, drei Athleten des Kanu-Vereins, 15 Schwimmer des Frankenberger Schwimmvereins, fünf Beachvolleyballerinnen und elf Volleyballer des TSV Frankenberg. Zudem wurden drei heimische Leichtathleten geehrt, die nicht für Frankenberger Vereine starten: Robert Ingenbleek (LG Eder) sowie Ralf Paulus und Martin Wirwahn (beide Blau-Weiß Dodenhausen). Die Geehrten erhielten Medaillen, Urkunden und Präsente.

Einige Beispiele der herausragenden Erfolge der Frankenberger Sportler im vergangenen Jahr: Anna-Lena Böhle belegte im Diskuswurf mit 24,37 Metern den ersten Platz in ihrer Altersklasse bei den Hessischen Meisterschaften, Sonja Bobsin erreichte den zweiten Platz im Boccia-Einzelwettbewerb bei den Special Olympics National Games im Juni 2022 in Berlin, Stephanie Hein siegte bei den Hessenmeisterschaften im Kajak-Einer.

Robert Ingenbleek wurde mit 42,92 Metern im Diskuswurf Zweiter bei den Deutschen Meisterschaften der Senioren im September 2022 in Erding, und Sebastian Graw holte mit seiner Mannschaft der Sport-Universität Köln den sechsten Platz bei den Europäischen Hochschulmeisterschaften im polnischen Lodz.

Tanz in Reihen und Linien präsentierten die Modern-Linedancer des TSV Frankenberg im Rahmenprogramm. © Meiser, Gerhard

Herausragende Leistungen in ihren Altersklassen gab es auch für Janine, Joanne und Josephine Cramer: Janine siegte im Dreisprung (8,99 m) bei den Nordhessischen Meisterschaften in Allendorf, Joanne wurde Dritte im Diskuswurf (19,63 m) bei den Hessischen Meisterschaften in Frankfurt, Josephine wurde Zweite im Diskuswurf (22,06m) ebenfalls bei den Hessischen Meisterschaften in Frankfurt. „Frankenberg gilt als eine Werferhochburg“, erklärte Knut Wienbeck, der den Abend mit schönen Worten und viel Witz moderierte.

Rahmenprogramm mit Linedance und Kunstradfahren

Für die Stadt Frankenberg war es die erste öffentliche Sportlerehrung seit 2019. Wegen der Corona-Pandemie war die Ehrung 2020 und 2021 komplett ausgefallen, im vergangenen Jahr wurden die Urkunden per Post verschickt.

Für sportliche Unterhaltung sorgten zwei Show-Acts: Die Modern-Linedancer des TSV Frankenberg unter Leitung von Kornelia Hornig tanzten in Reihen und Linien, die Kunstradfahrerinnen Romy Cronau, Enny Koch, Lily Rüppel und Maria Möller vom Radsportverein Ernsthausen präsentierten beeindruckende Ausschnitte aus ihrem Programm. Bei den Hessenmeisterschaften vor wenigen Wochen hatten die Athletinnen des RSV Ernsthausen einen kompletten Medaillensatz gewonnen. (mjx)

Die geehrten Sportlerinnen und Sportler TSV Frankenberg, Leichtathletik: Laurenz Theiß, Linus Stuhlmann, Lennart Heldmann, Emma Scholl, Malia Siegfried, Janine Cramer, Joanne Cramer, Josephine Cramer, Anna-Lena Böhle, Kim-Zoe Langendorf, Tiago Siegfried, Sarina Hinkel; Beachvolleyball: Melissa Mischmann, Denise Losizki, Anna-Lucia Casella, Luana Correia da Silva, Samieh Darvishan; Volleyball: Sebastian Graw, Uwe Burkard, Amelie Bahr, Anna-Lucia Casella, Luana Correia da Silva, Samieh Darvishan, Denise Losizki, Sophia Luzuk, Lea Naumann, Elisa Rilski und Sophie Wolf. Lebenshilfe Frankenberg, Boccia: Sonja Bobsin, Bernhard Chudy, Katharina Gleim, Claus Maurer, Rainer Schlidt, Michael Schneider; Kanu-Verein: Stephanie Hein, Michael Hein, Jannik Sulzmann; LG Eder: Robert Ingenbleek; Frankenberger Schwimmverein: Nikita Bliznyuk, Lennard Bartel, Dawid Koperwas, Leon-Alexander Lier, Andreas Sacharow, Artur Safronov, Daniel Scheban, Jason Thomas, Zoe Dönges, Sheila Arwen Drylo, Linn Marit Eigenbrodt, Philine Mitsch, Marie Luise Rampe, Carolin Schleiter, Gözde Yeter; Blau-Weiß Dodenhausen: Ralf Paulus, Martin Wirwahn.