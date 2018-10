Stadtsanierung stieß 1968 in Frankenberg auf Kritik

Verschwundenes Fachwerk am Obermarkt: Mit dem Beginn der Altstadtsanierung 1968 wurden diese stadtbildprägenden Häuser abgerissen und durch profillose Neubauten ersetzt.

Mit dem Neubau des Stadthauses als neuem Verwaltungsgebäude neben dem Rathaus, eingeweiht 1967, hatte sich Frankenberg schon für die Stärkung des Altstadtkerns entschieden.

Noch gab es zu diesem Zeitpunkt angrenzend an das historische Gebäude Obermarkt eine Bauzeile mit trauf- und giebelständigen Fachwerkhäusern, die seit Jahrhunderten das Bild der Stadt an dieser Stelle repräsentativ geprägt hatten. Sie verschwanden ab 1968 im Zuge der beginnenden Altstadtsanierung Stück für Stück und wurden durch gesichtslose Massivbauten mit rechteckigen Fensterhöhlen ersetzt.

„Die historische Bausubstanz schrumpft auf Traditionsinseln zusammen“, schrieb später in seinem Buch „Keine Zukunft für unsere Vergangenheit“ der Architekturkritiker Prof. Dr. Heinrich Klotz und kritisierte, wie in Frankenberg „neben dem städtischen Monument des Rathauses die potenten Geldinstitute in Reih und Glied hinter bescheiden historisch intonierten Fassaden antraten“.

Unter dem Titel „Zerstörung eines Stadtensembles“ beschrieb Prof. Heinrich Klotz den 1965 von der Hessischen Heimstätte entwickelten Sanierungsplan der Stadt Frankenberg, der von 703 Gebäuden der Altstadt 224 als „schlecht“, 109 als „wertlos“ bezeichnete und 47,5 Prozent zum Abriss empfahl. Allein für Abriss und Neubau gab es zu diesem Zeitpunkt Fördermittel.

Es verschwanden zwar teilweise wirklich äußerlich verwahrloste, aber in ihrer Fachwerksubstanz doch erhaltenswerte Bauwerke mit handwerklicher Auszier und schmuckvollen Haustüren. Auf Kritik stieß auch, dass in der Steingasse 4 zwischen allen Fachwerkgebäuden ein großes Wohn- und Geschäftshaus mit Betonfassade und Flachdach geplant und gebaut wurde.

Aber es tat sich in diesem für die Entwicklung Frankenbergs wichtigen Jahr auch sonst noch viel: Der Kreistag beschloss im Juli 1968 den Bau einer kreiseigenen Schule für lernbehinderte und praktisch Bildbare, die spätere Friedrich-Trost-Schule, mit deren Bau aber erst im Herbst 1970 begonnen wurde. Die Post feierte 1968 das Richtfest der ersten Lager- und Unterkunftsgebäude für ein späteres Fernmeldebauwerk in der Marburger Straße.

Im September 1968 lud man offiziell zur Einweihung der für 3,4 Millionen DM errichteten Krankenpflegeschule mit Schülerinnen- und Schwesternwohnhaus am Kreiskrankenhaus ein, nachdem dort bereits im April der erste Unterricht begonnen hatte.

Am Goßberg baute die Stadt für 200 000 DM einen neuen Trinkwasserhochbehälter, der insbesondere das Ederdorf versorgen sollte. Nach einer umfassenden Innenrenovierung weihte die evangelische Kirchengemeinde im September auch noch die (früher reformierte) Hospitalkirche wieder ein.