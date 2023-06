Storchenpaare brüten bei Ernsthausen und Rennertehausen

Erste Küken geschlüpft

+ © Gerhard Kalden Ein Weißstorch bei Rennertehausen mit seinen beiden etwa 20 Tagen alten Jungstörchen – den ersten, die in diesem Jahrhundert und nach etwa 60 Jahren wieder im Oberen Edertal geboren wurden. © Gerhard Kalden

Im Kreisteil Frankenberg gibt es nach langer Zeit wieder Storchenbruten. Die ersten Küken sind geschlüpft.

Waldeck-Frankenberg – In diesem Jahrhundert gibt es erstmals wieder Storchenbruten im Kreisteil Frankenberg, nachdem im Kreisteil Waldeck im unteren Edertal bereits seit 2008 wieder Störche brüten. Im Kreisteil Frankenberg gibt es nun ein Brutpaar der Adebare am Rande von Ernsthausen und eines auf einer von der NABU-Gruppe Battenberg am Ortsrand von Rennertehausen errichteten Nisthilfe, einem geflochtenen Korb auf einem stillgelegten Strommasten.

Das dortige Storchenpaar wurde bisher vom 31. März bis inzwischen bis zum 4. Juni täglich von einem NABU-Mitglied aus der Ferne kontrolliert. Ein Auszug aus dessen Protokoll ergibt folgende Entwicklung: Am 31. März stand erstmals ein Storchenpaar auf dem Nest bei Rennertehausen im oberen Edertal. Am 1. April wurde eine Paarung auf dem Nest gesichtet. Um den 6. April trug das Paar intensiv und anhaltend Nistmaterial ein und baute auch damit den geflochtenen Nestkorb von außen mit ein.

Der 13. April ist sehr wahrscheinlich der erste Bruttag gewesen, denn von da an saß ein Storch fest auf dem Nest. In der Biologie der Weißstörche wird die Brutzeit mit 32 bis 33 Tage angegeben. Danach müssten die Jungen am 15. April, dem 33. Tag, geschlüpft sein. Gelegentlicher Brutwechsel zwischen dem Paar am Nest konnte ebenfalls beobachtet werden. Als dann am 25. Mai, dem 43. Tag nach Brutbeginn, der Storch auf dem Nest einmal aufstand, konnten bei Rennertehausen erstmals die Köpfchen von zwei Jungstörchen gesehen und fotografiert werden, also die ersten in diesem Jahrhundert im Kreisteil Frankenberg geborenen Weißstörche. Außer den beiden Jungstörchen konnte bisher trotz intensiver Beobachtung kein dritter Jungstorch gesehen werden. In Nachschlagewerken wird die Anzahl der Jungstörche in einer Brut mit in der Regel drei bis fünf angegeben. Diese Storchen-Küken müssen nun noch erheblich wachsen bis sie nach rund 70 Tagen, etwa im August, September, die Größe ihrer Eltern erreicht haben werden, um dann ihren Erstflug – in der Regel – bis Südafrika unternehmen zu können.

Von Gerhard Kalden