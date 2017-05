Stromausfall nach Gewitter: In Supermarkt funktionierten Kassen nicht mehr

Frankenberger Land. Nach einem kurzen, aber heftigen Gewitter am späten Freitag Nachmittag ist es in Teilen des Frankenberger Landes zu Stromausfällen gekommen.

Nach Mitteilung der Polizei fiel eine Ampelanlage in der Frankenberger Bahnhofstraße aus. Mancherorts streikten Telefone.

So auch in der Frankenberger Hainstraße. Im Edeka-Markt Schwebel beispielsweise ruhte zudem der Verkauf. Kassen funktionierten nicht mehr. Auch die Türen waren betroffen. Die Eingangstür konnte aber mit einer speziellen Entriegelung per Hand geöffnet werden. Zappenduster wurde es nicht, denn die Notbeleuchtung sprang an.

Nach Auskunft von Manfred Schwebel dauerte der Ausfall eine Stunde. Schließlich half die Stadt über das Notstromaggregat am Parkplatz an der Ederberglandhalle aus. Dann ging der Betrieb weiter.

Schwebel zur HNA: „Viele Kunden haben gewartet, bis der Strom wieder floss. Zwischenzeitlich haben wir für sie einige Flaschen Sekt geöffnet.“ (jun)