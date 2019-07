Frankenberger Tafel-Team sucht dringend Fahrer

Sommerzeit, Urlaubszeit, krankheitsbedingte Ausfälle – der gemeinnützige Verein „Tafel Frankenberg“ sucht dringend Fahrer, Beifahrer und auch sonstige Helfer.

Gesucht sind Unterstützer, die mit einem Zeitaufwand von drei bis vier Stunden wöchentlich, vierzehntäglich oder monatlich beim Einsammeln nicht verkaufter Lebensmittel und Backwaren in der Region helfen möchten. Die gesammelten Waren werden dann dienstags und donnerstags im Laden der Frankenberger Tafel in der Auestraße 19 an bedürftige Menschen ausgegeben.

„Einige unserer Fahrer und Beifahrer haben aufgehört oder können sich zeitlich nur wenig beteiligen, wir haben leider einen Stillstand bei den Zugängen“, beschreibt Friedhelm Vaupel, der für die Koordinierung der Helfereinsätze zuständig ist, die Situation.

Er ist auch Ansprechpartner für alle, die vielleicht als Fahrer oder Beifahrer (auch ohne Führerschein) mitmachen wollen. „Wir bieten einen Schnuppervormittag, Einarbeitung, gute Stimmung in einem motivierten Team und gute Integration“, sagt er.

Und das müssten ehrenamtliche Tafel-Fahrer mitbringen: einen Pkw-Führerschein, einen Zeitaufwand von wöchentlich drei bis vier Stunden wahlweise montags bis donnerstags oder auch in anderen Zeitabständen, die Versorgung von sieben Touren im Altkreis Frankenberg, im Stadtkern Frankenberg, ins Obere Edertal mit Hallenberg, Rosenthal und Gemünden. Tafel-Fahrzeuge sind ein Mercedes Sprinter und ein Renault Master.

Auch Sortierteam sucht Helfer

Kisten mit Lebensmitteln müssen bei den Spendern abgeholt werden. „Sie werden auf den Märkten und in den Läden grob gesichtet, im Fahrzeug verstaut und am Tafelladen ausgeladen“, sagt Koordinator Vaupel. Nach der Fahrt wird jeweils das Fahrzeug wieder aufbereitet und mit Leerkisten befüllt.

Auch beim Sortierteam, das die eingehenden Lebensmittel weiter verarbeitet und für die Kunden je nach Größe der Familie portioniert, seien weitere Helferinnen und Helfer willkommen, ebenso beim Ausgabeteam, das die Kunden im Tafelladen empfängt und die vorbereiteten Waren bedarfsorientiert herausgibt.

„Wir versorgen mit der Tafel Frankenberg derzeit rund 730 Menschen, davon 440 Erwachsene und 290 Kinder. Insgesamt sind das etwa 270 Bedarfsgemeinschaften“, schildert Dekanin Petra Hegmann, Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins, die Situation. Aber: „Ohne Fahrerinnen und Fahrer keine Ware. Wir brauchen auch darum dringend Verstärkung für das Team, um Urlaubs- und Krankheitszeiten abzudecken“, appelliert sie.

Info: Wer an einer ehrenamtlichen Mitarbeit im Tafelladen interessiert ist, kann sich telefonisch über 0 64 51/ 40 82 31 oder per E-Mail an info@Frankenberger-tafel.de melden.