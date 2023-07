Tafel Frankenberg sucht Helfer

Von: Karl-Hermann Völker

Armut als Lernprojekt im Fach Politik und Wirtschaft: Dazu gehörte für die Klasse 9a der Frankenberger Burgwaldschule mit ihrer Lehrerin Jessica Heß (2. von rechts) auch das Sammeln von Pfandflaschen und ein Besuch im Tafelladen in der Auestraße. Über die Arbeit des Tafel-Vereins informierten die Vorstandsmitglieder Werner Hoffmann (links) und Friedhelm Vaupel (rechts). © Karl-Hermann Völker

Die Tafel Frankenberg sucht nach ehrenamtlichen Mitarbeitern. Besonders gefragt sind zwei Fahrer oder Beifahrer zum Abholen der Lebensmittelspenden.

Frankenberg – Auch die Tafel Frankenberg e. V. ist seit 2020 durch die Pandemie, den Krieg in der Ukraine und die Inflation enorm herausgefordert und belastet. Aber es gelingt ihr dennoch, dank der Lebensmittelspenden von Märkten und Bäckereien, Geldspenden, Beiträgen von 300 Fördermitgliedern und der Mitarbeit von 95 ehrenamtlichen Kräften derzeit 934 Bedürftige, darunter etwa 300 Kinder, im Tafelladen in der Auestraße zu versorgen. Dies wurde in der jüngsten Vorstandssitzung des gemeinnützigen Frankenberger Tafelvereins festgestellt.

Als besonders erfreulich werteten die Vorstandsmitglieder das steigende Interesse an der Tafelarbeit bei Schülerinnen und Schülern aus der Region, die in den vergangenen Wochen im Tafelladen zu Gast waren oder an ihren Schulen Lern- und Spendenprojekte für die Tafel als ein soziales Projekt für Menschen vor Ort anstießen, auch weil man dort direkt sehen kann, was mit den Lebensmittel- und Geldspenden geschieht.

„So erkläre ich mir auch das Interesse an der Tafel als außerschulischem Lernort für Kinder und Jugendliche“, sagte Dekanin Petra Hegmann, Vorsitzende des Tafelvereins. „Sie lernen etwas über den Wert von Lebensmitteln und über einen sinnvollen Umgang damit. Ich finde es klasse, wie viele junge Menschen für unsere Tafel sammeln!“ Sie bezog sich dabei auf die jüngsten Projekte der Grundschule Röddenau, der Hans-Viessmann-Schule und der Burgwaldschule in Frankenberg.

Gespendete Lebensmittel: Rainer Dippel und Walter Merle gehören zu den Fahrer-Teams, die an den Märkten die Ware abholen. Weitere Fahrer und Beifahrer werden gesucht. © Karl-Hermann Völker

Dekanin Hegmann dankte allen Förderern und Helfern für ihre Unterstützung, besonders auch den Kindern und Jugendlichen.

Werner Hoffmann, Schatzmeister des Tafel-Vereins e. V., wies in seinem Situationsbericht darauf hin, dass trotz manchmal nicht genügend übrig gebliebener Lebensmittelmengen durch Zukauf dank der Geldspenden von Privatleuten und gemeinnützigen Organisationen bisher der Bedarf ausgeglichen werden könne. „Alles, was wir an Lebensmitteln bekommen, wird innerhalb der Woche an drei Ausgabetagen restlos ausgegeben“, so Hoffmann. Man habe nach dem Aufnahme-Stopp im Februar die Warteliste bis auf 112 Personen abbauen können, hoffe aber, ab Oktober wieder Registrierungen vornehmen zu können.

Aktuell sucht die Tafel Frankenberg nach ehrenamtlichen Mitarbeitern. Besonders gefragt sind, wie der stellvertretende Tafel-Vorsitzende Friedhelm Vaupel mitteilte, zwei Fahrer oder Beifahrer zum Abholen der Lebensmittelspenden für einen Einsatz jeweils an einem Tag in der Woche, vormittags in drei bis vier Stunden. „Wir haben auch Bedarf an kurzfristig zwei Büromitarbeitern für jeweils einen Einsatz an einem Vormittag in der Woche, ca. drei bis vier Stunden, sowie an einem Nachmittag in der Woche mit drei bis vier Stunden. EDV-Kenntnisse in der Anwendung sollten vorhanden sein“, erklärte Vaupel.

Anmeldungen sind unter Tel. 0 64 51/ 40 82 31 möglich.