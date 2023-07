Musikschulkreisverband Waldeck-Frankenberg veranstaltete Preisträgerkonzert

Von: Gerhard Meiser

Teilen

Beim Preisträgerkonzert wurden die besten Musikerinnen und Musiker des 13. Jugend-Musikwettbewerbs des Musikschulkreisverbands Waldeck-Frankenberg ausgezeichnet. © Gerhard Meiser

Bei einem Preisträgerkonzert hat der Musikschulkreisverband die besten Musiker ausgezeichnet.

Frankenberg – „Die musikalischen Leistungen waren beeindruckend. Die Teilnehmer haben sich sehr souverän vorgestellt“ – so gratulierte Landrat Jürgen van der Horst den jungen Musikern des Preisträgerkonzerts des Musikschulkreisverbands am Sonntag im Philipp-Soldan-Forum in Frankenberg.

Er habe bei den Teilnehmern keine Nervosität und auch keine Flüchtigkeitsfehler feststellen können, merkte der Landrat an. „Das spricht für den Übungsfleiß und auch für die besondere Qualität der Ausbildung in den Musikschulen“, sagte van der Horst. „Sie haben Talent und eine gute Ausbildung“, appellierte der Landrat an den Nachwuchs, den „musikalischen Weg“ weiterzugehen.

Sein Dank galt aber auch den Musikpädagogen, die Talente auf ein hohes Niveau bringen. „Die Musikschulen leisten eine wichtige Bildungsarbeit in der Region“, unterstrich van der Horst. Dabei erinnerte er auch an das „gute Beispiel“ der Stadt Frankenberg, die der Musikschule im alten Bahnhof bald eine neue Heimat bieten werde. Zusammen mit Frankenbergs Bürgermeister Rüdiger Heß hatte der Landrat auch die Schirmherrschaft des Konzerts übernommen. Musikschulen des Kreisverbands gibt es in Frankenberg, Korbach, Bad Arolsen und Bad Wildungen.

Den Jugendmusikwettbewerb des Musikschulkreisverbands für Kinder und Jugendliche gibt es bereits seit 28 Jahren, seitdem haben die jungen Musiker alle zwei Jahre die Möglichkeit, sich von einer unabhängigen Jury bewerten zu lassen. Beim 13. Wettbewerb stellten sich diesmal 149 Instrumentalisten den kritischen Bewertungen der Jury. „Zusammenspielen will gelernt sein. Dafür wurde viel Freizeit investiert“, sagte Eva-Maria Scholze, die Leiterin der ausrichtenden Musikschule Frankenberg, bei der Begrüßung. „Ihr habt bei dem Wettbewerb ganz besondere Leistungen gezeigt. Ihr könnt stolz auf euch sein.“

„Heute gibt es nur Gewinner“, sagte Bürgermeister Heß in seinem Grußwort, „auf der einen Seite die Preisträger, auf der anderen Seite das Publikum, das diese hervorragende Musik hören darf“. Er sei sehr stolz darauf, so gute Musiker und so viele Talente in der Region zu haben, betonte er. „Keine Exzellenz ohne die passende Ausbildung“ – so Heß – gehöre ein Teil der Lorbeeren den Lehrenden der Kreismusikschule.

„Ein lang gehegter Wunsch wird bald in Erfüllung gehen“, berichtete Heß über den anstehenden Umbau des Bahnhofs zu einem Kulturzentrum für die Musikschule und die Stadtbibliothek.

„Wir durften heute hervorragende musikalische Kostproben erleben“, hob Stephan Wilke, Vorstand der Frankenberger Bank, in seinem Grußwort hervor. Sein Geldinstitut gehört zu den Sponsoren der Musikschule. Die Musik sorge für unvergessliche Momente und mache das Leben fröhlicher, riet er den jungen Musikern, bei ihrer musikalischen Arbeit nicht nachzulassen.

„Ihr habt das grandios gemacht, ihr könnt stolz auf euch sein“, gratulierte letztlich auch Daniel Senft vom Vorstand des Musikschulkreisverbandes den jungen Musikern.

Die Erstplatzierten des Wettbewerbs Tasteninstrumente: „Akkordeon Ensemble“ mit Michael Fries, Rudolf Fries und Marlene Schütz; Klavier: Anastasia Gabitova, Veronika Kalibaba, Katharina Kuhn, Piet Volker Lippeke, Neele Maneke, Melina Moch, Mayla Pakura, Josel Strauch und Luisa Marie Worobiow;

Streichinstrumente: „Cello Ensemble“ mit Mira Gröner, Lena Himmelmann, Lisa Richter und Niklas Richter, „Violio“ mit Enise Citlak, Melina März, Lina Seibel und Lena Vaupel; Violine: Ellen Glotz; Violoncello: Mira Gröner, Lena Himmelmann, Niklas Richter; Violine: Neele Maneke, Lina Seibel;

Blasinstrumente: „Brass Ensemble“ mit Louis Alvermann, Veronica Andreas, Henry Dördelmann, Niklas Ehrenfelder, Matthias Fries, Michael Fries, Johann Jenge, Mia Kellner, Magdalena Kellner, Giuliano My, Cindy Röhner, Linda Röhner und Sven Schreiter; Querflöten-Duo: Evelyn Friesen, Ssubi Schwarz; Querflöte: Celina Hömberg, Sophia Kötter, Polina Prozenko, Maja Rauch;

Schlagwerk und Gitarre: „Gitarren-Trio Nr. 2“ mit Alicia Franke, Timur Gabitov, Henri Senft; Marimbaphon: Lena Frese; „Korbacher Schlagwerker“ mit Lena Frese, Sören Lamm und Jonas Worobiow; „Gitarren-Trio Nr. 1“ mit Jonas Fur, Adel-Amelie Gabitova und Louise Gazeau; Gitarre: Timur Gabitov, Adel-Amelie Gabitova, Emil Klimek, Marja Palisaar, Henri Senft, Marie Stephan, Melina Vogt; „Gitarrenbande“ mit Lovis Göbel, Emil Klimek, Mara Lecher, Elena Sapuk, Mehtap Sezgin und Melina Vogt; Schlagzeug/Xylophon: Vincent Senft; Xylophon: Jonas Worobiow.

Mit „Bei mir bis du schön“ gehörte der Vortrag des Brass-Ensembles zu den Höhepunkten des Preisträgerkonzerts. © Gerhard Meiser

Das Violin Konzert op. 48 spielte Lina Seibel auf der Violine. © Gerhard Meiser