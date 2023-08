Teamarbeit von Hund und Herrchen bei Wettkampf in Haubern

Teilen

Bei der Hessenmeisterschaft der Schäferhunde in Haubern mussten die Hunde unter anderem ein großes Holzstück über die Schrägwand zurückbringen. © Barbara Liese

Die Hessenmeisterschaft für Deutsche Schäferhunde fand am Wochenende in Haubern statt. Mensch und Tier bewiesen sich in verschiedenen Disziplinen.

Haubern – Der Wettbewerb für 14 Schäferhunde und ihre Besitzer beginnt am frühen Samstagmorgen in Haubern mit einer schwierigen Aufgabe: Es gilt, eine 600 Schritt lange Fährte auf einem Feld abzusuchen und dort auch Gegenstände zu finden. Die Fährtensuche ist eine der drei Disziplinen der, wie es offiziell heißt, „internationalen Gebrauchshundeprüfung nach Stufe 3“, die bei dieser Hessenmeisterschaft ausgetragen wird.

Selbstverständlich sind alle Hunde darauf trainiert, sich auf der Spur nicht von anderen Geruchseindrücken ablenken zu lassen. Ruhig, intensiv, in angemessener Geschwindigkeit und mit tiefer Nase sollen sie der Fährte folgen. Doch der Boden auf den Feldern ist nass und schwer. Das macht die Prüfung für die Hunde besonders anstrengend und schwierig.

Die erreichten Punkte werden, das zeigt sich in den folgenden Prüfungen, den Leistungen sehr guter Hunde nicht gerecht und sind für die Bewertung der Gesamtleistung kaum noch einzuholen. Die Hälfte der Hunde scheidet aus.

Mit 90 Punkten setzt sich Christian Mayer-Oelrich aus Eiterfeld mit seinem Rüden Azeem von der Michelbacher Heide an die Spitze. Die beiden bestätigen auch in der folgenden Unterordnungsprüfung ihre Favoritenrolle.

Nicht nur ein Männersport

„Unterordnung, der Begriff kommt noch aus der militärischen Ausbildung. Im modernen Hundesport legen wir auf eine sichtbare, harmonische Teamarbeit wert. Als Richter wollen wir einen Hund sehen, der freudig und motiviert arbeitet, sich konzentriert und aufmerksam ist“, erklärt Karl Deisenroth, Richter und Landesgruppenausbildungswart der Landesgruppe Hessen-Nord.

„Das Training, die Zucht, die Gesundheitskontrollen, vieles hat sich in den vergangenen Jahren geändert. Und aus dem ehemals von Männern dominierten Hundesport ist längst auch ein Frauensport geworden. Immerhin wird hier heute die Hälfte der Hunde von Frauen geführt.“

Auf dem Hauberner Sportplatz treten die Hunde paarweise mit ihrem Hundeführer an. Einer der beiden muss sich am Rand des großen Platzes ablegen und ohne Sichtkontakt zu seinem Besitzer geduldig abwarten, bis sein Artgenosse den Parcours absolviert hat. Der zweite Hund beweist in dieser Zeit über die gesamte Fläche des Rasens, dass er seinen Besitzer immer bei Fuß im Auge hat, jederzeit bereit, ein gefordertes Gehorsamskommando auszuführen.

Zur Überprüfung der Schussgleichgültigkeit gibt Frederic Naumann, der die Veranstaltung organisiert, zwei Schüsse aus einer Schreckschusspistole ab, die den Hund nicht ablenken oder gar erschrecken dürfen.

Parcours mit Schrägwänden

Zur Prüfung gehören auch eine einen Meter hohe Hürde und die schräge Kletterwand. Schließlich werden die Rollen getauscht, der wartende Hund darf zu seinem Besitzer zurück und beginnt den Parcours, während nun der andere in Warteposition bis zum Ende aushalten muss.

Von 100 möglichen Punkten erreichen Christian Mayer-Oelrich und sein Rüde Azeem 92 Punkte, gefolgt von Linda Stanger aus Marburg mit ihrem Rüden Idefix von der Mooreiche, mit 88 Punkten, die so ihren zweiten Platz aus der Fährtensuche sichert.

Im Laufe des Tages kommen immer mehr Zuschauer, Hundeexperten, Neugierige und Sportfreunde zum Platz. Gespannt warten sie auf die dritte Disziplin, den Schutzdienst. Das ist die Zeit für den Auftritt von Bojan Ivic und Andy Träger. Sie sind die Helfer, die sich mit dicken Schutzanzügen und einem noch dicker eingepackten Schutzarm von den Hunden stellen, verbellen und auch beißen lassen.

„Ich habe selbst Hunde und bin schon seit 2007 Helfer“, sagt Andy Träger aus Kassel. „Das macht Spaß, ist aber auch anstrengend. Wir müssen mit der Schutzkleidung heute 14 Mal hintereinander möglichst schnell laufen und haben dabei immer rund 45 Kilogramm am Arm. Angst habe ich nicht. Mir ist noch nie etwas passiert, die Hunde sind auf den Arm trainiert und wissen genau wie die Hundeführer, was zu tun ist.“

Suchübung: Andy Träger weiß, dass der Hund ihn gleich finden wird. © Liese, Barbara

Bojan Ivic aus Uslar ist seit acht Jahren als Helfer dabei. „Ich habe selbst auch Hunde und mache Hundesport. Es ist aber immer wieder spannend, vor dem Hund zu stehen und ihm bei der Arbeit in die Augen zu schauen. Die Hunde unterscheiden genau. Wenn sie den Ring verlassen, sind sie wieder ganz normale Hunde, die auch zu uns freundlich sind.“

Durch kräftiges Zufassen verteidigen

Freundlich sieht das Zusammentreffen der Helfer und Hunde allerdings nicht aus und das soll es auch nicht. Der Richter möchte einen selbstsicheren, energischen und entschlossenen Hund, der auch kräftig zufassen kann und gleichzeitig auf die Kommandos seines Besitzers sofort reagiert.

Und so lassen sich die beiden Helfer mit hoher Entschlossenheit des Hundes, und durch energisches und kräftiges Zufassen wirkungsvoll an einer Flucht hindern und bewachen. Greift ihn der Helfer an, muss sich der Hund selbstständig durch kräftiges Zufassen verteidigen, das gilt selbstverständlich auch für die Verteidigung seines Besitzers.

Bewertet werden dabei seine Belastbarkeit und sein voller beständiger Griff. Immer aber muss er trotz der Anspannung und des starken körperlichen Einsatzes ruhig und ansprechbar schnell auf alle Kommandos reagieren.

Alle Hunde sind wie ihre Hundeführer motiviert, sich an diesem wichtigen Tag von ihrer besten Seite zu zeigen, aber sie alle sind auch Individuen, die im Übereifer Fehler machen können, falsche Entscheidungen treffen, sich verlaufen oder ablenken lassen. Und genau das macht sie auch sympathisch. (Barbara Liese)

Die Sieger: Christian Mayer-Oelrich aus Eiterfeld und sein Rüde Azeem. © Liese, Barbara

Die besten Vier Für die Bundessiegerprüfung im September in Meppen haben sich qualifiziert:

1. Christian Mayer-Oelrich aus Eiterfeld mit seinem Rüden Azeem von der Michelbacher Heide (269 Punkte).

2. Linda Stanger aus Marburg mit ihrem Rüden Idefix von der Mooreiche (262)

3. Christin Weitzel aus Hoberg mit ihrer Hündin Doro vom Haus Bretz (244).

4. Alexander Lichtenwald mit seinem Rüden Xan vom Wegborn (241).